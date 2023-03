Jey Mammon habló del audio que le envió Lucas Benvenuto un año antes de la denuncia

escuchar

Este viernes, el programa Argenzuela (C5N), emitió la entrevista que Jey Mammon le brindó al periodista Jorge Rial. Con el fin de contar su versión de los hechos en torno a la denuncia de abuso sexual que le realizó en 2020 Lucas Benvenuto, el exconductor de La Peña de Morfi comenzó hablando del delicado momento que atraviesa.

Así, confesó que se encuentra medicado con Clonazepam y que la situación lo desbordó completamente al graficarlo como “el peor momento de su vida”. Con el correr de la conversación, el conductor trajo finalmente a colación un audio que le envió Benvenuto en el 2019, un año antes que efectúe la denuncia por acoso.

Jey habla del último mensaje que le mandó Lucas Benvenuto

En este teléfono guardo todo. Tengo toda mi historia de amor con él, incluido el último mensaje que me mandó”, comenzó Jey. Acto seguido, relató qué decía el mismo antes de ser bloqueado por Benvenuto. “¿No me vas a contestar más los mensajes? Si no me contestas quiero decirte que no soy de esos que algún día va a ir a la televisión a decir que estuve con Jey Mammon”, continuó el humorista.

Al desarrollar ese mensaje, el protagonista hace un paréntesis para aclarar: “No es que me dice me violaste, me drogaste, abusaste de mí cuando tenía 14 años”. Para redondear, siguió: “Me dijo quedate tranquilo, yo sé que vos sos una persona nerviosa, cagona, ansiosa. No tengas miedo. No voy a ir a contar esto a la televisión”.

Jey Mammon brindó su primera entrevista tras la difusión de la denuncia por abuso sexual en su contra

Tras este momento, Mammon le aclaró a Rial que “fue al baño y vomitó” como una de las principales consecuencias del fin de un “vínculo” como él detalla con Benvenuto. Por último, expresó que no piensa hacer público ese audio, aunque admitió que sí se lo hizo a escuchar al periodista Mauro Federico, integrante del panel de Argenzuela y uno de los encargados de la producción de la entrevista.

