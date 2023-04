Baby Etchecopar hizo un chiste desubicado al hablar de la denuncia contra Jey Mammon y en LAM le salieron al cruce

escuchar

El viernes por la tarde y después de que pasaran más de diez días desde el momento en el que se hizo público que, en 2020, fue denunciado por abuso sexual a un menor de edad, Jey Mammon protagonizó un mano a mano con Jorge Rial en lo que fue su primera entrevista tras el estallido del escándalo. Tras la misma, accedió a dar una segunda nota, esta vez en vivo junto a Baby Etchecopar, que fue transmitida el lunes por la noche en A24. Horas antes, el conductor de radio habló con LAM (América) sobre la misma y, antes de despedirse, hizo un chiste que le valió el repudio de las angelitas.

Baby Etchecopar habló sobre la entrevista que le hizo a Jey Mammon

El pasado jueves, Jey Mammon le abrió las puertas de su casa -en donde se encontraba recluido desde que trascendió la denuncia que Lucas Benvenuto hizo en su contra tres años atrás- a Jorge Rial y a parte del equipo de Argenzuela (C5N) para dar la primera entrevista en la que se refería al tema.

A pesar de que la charla duró poco más de una hora y que el periodista aseguró que no se hicieron cortes y que había acordado con Mammon que no iba a poder evadir ninguna de las preguntas, fue muy criticada por haber sido grabada.

Frente a esto, pocos días después, el ahora exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) decidió dar una segunda nota, esta vez en vivo y con Baby Etchecopar. Un par de horas antes de que saliera al aire Basta Baby, el periodista de A24 protagonizó un móvil con LAM en el que expresó que él no fue quien tomó la iniciativa.

Jey Mammon concedió una entrevista tras la denuncia de Lucas Benvenuto

“No la gestioné, hablé mucho con Mammon porque estaba muy mal y le dije en todo momento que no estaba buscando una nota. Le dije que lo admiro mucho profesionalmente y esta nota me llamó él porque quería hablar conmigo, al aire. Para mí es muy difícil, estuve a punto de no hacerla”, explicó.

“Es muy difícil hablar de una persona que admirás profesionalmente, pero que no lo justificás en lo que hizo. Tengo que preguntar a fondo”, agregó. Y remató: “Yo no voy a quedar pegado dándole la derecha a un compañero que hizo una cagada”.

Baby Etchecopar hizo un desubicado chiste al hablar de la denuncia a Jey Mammon en LAM

“Hizo algo más que una cagada”, señaló Yanina Latorre, quien está como conductora durante las vacaciones de Ángel de Brito. “Bueno, un delito. Como quieras llamarlo. Yo voy de ahí en adelante y hablemos. Ahora, si me va a usar una hora para mentirme...”, aclaró Baby.

Sin embargo, el conflicto se dio al momento en el que el periodista se despidió del magazine ya que, cuando le dijeron que iban a ver el programa para después comentarlo al día siguiente, él dijo: “Sí, eso me pone peor. Tengo el cu*o como una Barbie, cerrado”.

Pero el chiste no fue bien recibido en el estudio, en donde Marcela Feudale disparó: “Tremendo el chiste. Tremendo el chiste después de lo que estábamos hablando, no comparto para nada. No lo voy a repetir”. Aunque algunas angelitas no lo escucharon y empezaron a preguntar qué había dicho, Yanina Latorre le puso un fin al debate al revelar que, desde producción, le pidieron que no lo repitiera.

