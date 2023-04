El tenso cruce entre Jey Mammon y Baby Etchecopar: “Te equivocás, ni lo escuchaste”

escuchar

Jey Mammon, cuyo nombre real es Juan Martín Rago, fue suspendido de Telefe tras hacerse pública la denuncia que recibió en 2020 por parte de Lucas Benvenuto, por abuso sexual cuando era menor de edad. “Él tenía 32 años y yo, 14″, señaló el joven. Tras las acusaciones contra el exconductor de La Peña de Morfi, el acusado dio una entrevista la noche de este lunes a Baby Etchecopar, en la que ambos mantuvieron un tenso cruce: “Te equivocás, ni lo escuchaste”.

“Voy a volver [a la televisión] porque no siento la necesidad de tener que contarle a absolutamente nadie mi inocencia”, expresó Mammon, en diálogo con el conductor de Basta Baby (A24). Y agregó: “Ver ‘pederasta’, ‘pedófilo’ o ‘monstruo’ en mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de Marcelo Corazza... Ese daño es irreparable e irrecuperable”.

Jey Mammon habló nuevamente en televisión (Video: A24)

En la entrevista, que duró alrededor de una hora, Etchecopar y Mammon atravesaron un tenso cruce cuando hablaron sobre la edad que tenía Lucas Benvenuto. “Él habla de otro encuentro, a sus 14 años, en una fiesta. Tengo manera de demostrarlo”, apuntó el exconductor de Telefe. Ante eso, el periodista lo interrumpió y sacó a relucir la denuncia que Thelma Fardin interpuso a Juan Darthés. “Todavía no llegué a contarte cuándo lo conocí [a Lucas] ni cómo fue. ¿Puedo?”, sentenció Mammon.

La entrevista a Jey Mammon de Baby Etchecopar que terminó con un tenso cruce

“En 2009, y digo la fecha exacta porque tuve que hacer una reconstrucción... Yo no lo conocí a los 14 años y nada de lo que él dice sucedió a sus 14 años. Él tiene que demostrar eso”, prosiguió Mammon. Etchecopar interrumpió: “Hay una cronología de eso, con pruebas”. “Yo puedo demostrar que, a sus 16 años, lo conocí en una fiesta donde yo hacía streaming, radio por Internet”, retomó el exconductor de La Peña de Morfi.

Entonces, el entrevistador sacó a la luz un presunto audio de la autoría de Benvenuto, que tiene en su poder. “Te habla de una cadenita y te dice: ‘¿Te acordás?’. Es medio ambigua la conversación, un poquito apretándote. Te aviso que lo tengo, no lo voy a pasar hoy, capaz mañana”, advirtió. Y añadió: “Tenía 16 años y vos, 31. Eso no lo voy a discutir porque está implícito. ¿Qué pasó entre él y vos que te odia tanto?”.

Etchecopar: “No le sumemos años”

Mammon procedió a contar su versión de los hechos: “Fue un vínculo hace 14 años, de una persona de 16 o 17, podemos hacer el debate moral que quieras”. Entonces, Etchecopar apuntó: “No le sumemos años. 16″. “¿El audio que vos escuchaste dice 16?”, cuestionó Jey, a lo que el conductor respondió de manera negativa. “Podemos terminar en 16″, cerró el humorista. Y repitió: “16, 16, 16, 16. Necesito terminar el concepto. Porque me parece tremendo que se corra el eje 24/7 en la televisión argentina y a mí me están instigando casi a que me tire por el balcón”.

ARCHIVO-. Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual cuando él era menor

Entonces, Mammon contó que la fiesta donde se conoció con Benvenuto era de la comunidad LGBT. “O sea, que el chico, a los 16 años, era gay. No era que tuviera la sexualidad marcada y fue a ver qué pasaba o terminaron abusándolo”, dijo Etchecopar. Ante eso, Jey Mammon salió al cruce: “¿Vos pensás que fue a una fiesta a que fueran a abusarlo?”.

“Yo te pregunto a vos, porque yo no estaba”, respondió el entrevistador, a lo que Jey replicó: “Yo te pregunto por lo que te acabo de contar. Si es una fiesta heterosexual, ¿van a participar de una orgía?”. Y agregó: “Me llama la atención la pregunta, porque era una fiesta del colectivo LGBT, ¿entonces iba a ser abusado?”. “Te equivocás, ni lo escuchaste”, señaló el conductor. “Bueno, escuché mal, lo voy a volver a ver después”, cerró Mammon.

Luego, Etchecopar simuló una situación hipotética y emuló: “Yo tengo 14, 16 años y voy a...”, a lo que Mammon volvió a replicar: “16″.

