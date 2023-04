Jey Mammon reveló por qué no muestra el audio que le mandó Lucas Benvenuto y que lo ayudaría en su versión

escuchar

El lunes por la noche, Jey Mammon se enfrentó nuevamente ante las cámaras. Se trató de la segunda entrevista que brindó, luego de que se conociera públicamente que un joven llamado Lucas Benvenuto lo denunció por haber abusado sexualmente de él cuando era menor. Frente a Baby Etchecopar en Basta Baby (A24), ratificó su inocencia y se refirió a su necesidad de poder contar su verdad, para la cual cuenta con pruebas que no mostrará ante los medios, aunque las mismas pudieran desestimar la condena social que lo juzga.

El 20 de marzo, Lucas Benvenuto denunció públicamente a un conductor de Telefe, algo que hizo en 2020 ante la Justicia pero su caso no avanzó porque el delito estaba prescripto.

En diálogo con A la tarde (América), el joven que en la actualidad vive en Ushuaia habló sobre el secuestro que padeció cuando era un niño por una red de pedófilos y se refirió también a un conductor muy conocido, al cual no mencionó, y que abusó de él. En sus redes sociales, luego confirmó que se refirió a Jey Mammon.

Lucas Benvenuto es el denuncuante contra Jey Mammon (Foto Instagram @lucasbenvenutoo / Captura video)

A partir de entonces, el conductor de La Peña de Morfi (Telefe) fue apartado de su labor en la pantalla y quedó en el ojo de la tormenta. Tras días de silencio, dio una entrevista con Jorge Rial en donde remarcó que cuando conoció a Benvenuto, este tenía 16 años y no 14 como declara. Ahora, en un nuevo reportaje, volvió a referirse al tema.

“Yo tengo que contar la verdad. Yo tengo pruebas. Cuando él presenta la denuncia, no presenta pruebas, pero yo tengo maneras de presentarlas”, afirmó Mammon en diálogo con Etchecopar, en una charla que se extendió por más de una hora. El encuentro se dio en la casa del conductor, ya que salir a la calle aún no es una opción para él por el temor a la reacción de la gente.

Jey Mammón reveló por qué no mostrará las pruebas que tiene contra Lucas

En esa misma línea, contradijo al joven al indicar que tenía 16 años cuando se conocieron en una fiesta. “El registro que tengo es haber intercambiado una palabra como con cualquiera que estaba ahí. Lucas fue con dos o tres amigos, uno de ellos me escribió estos días y me dijo que no podía creer lo que me estaba haciendo”, reveló.

Ante su descargo, el periodista lo cuestionó por no sacar a la luz el material que dice tener para comprobar su inocencia. “Tenés que poner las bol... arriba de la mesa y mostrar las pruebas”, le sugirió Etchecopar.

Visiblemente ofuscado, Mammon explicó que no tiene intenciones de compartir aquellos mensajes que guarda como pruebas de que el relato de Lucas no sería verídico.

“Los audios no los voy a mostrar por dos razones. La primera es por lo legal que me dijeron los abogados, para no vulnerar la intimidad. La segunda razón es para ser consecuente con lo que he sido siempre. Porque acá hay otro tema, yo sé que Lucas es víctima, no mía, pero por lo que he visto es víctima de un montón de situaciones en su vida que lo dejaron roto”, argumentó sobre su decisión.

El exconductor de La Peña de Morfi, Jey Mammon. Captura de Pantalla

Acto seguido, agregó: “Entiendo lo que le pasa a la sociedad frente a la historia de él. Yo soy consciente de que construí un vínculo de amor, entre sus 16, 17, no sé, 25 y 26 años”. En este sentido, diferenció que contrario a una relación, él tuvo un vínculo a través del tiempo y que en ocasiones este tipo de relaciones es “más fuerte”.

Asimismo, habló también del gesto que tuvo al escribirle una canción de amor a Benvenuto para demostrarle lo “enganchado” que estaba. “No me considero en absoluto parte de algunas de las personas que le hicieron daño”, manifestó.

Por último, respecto a los mensajes que tiene de Lucas, dijo que tomó la precaución de reenviarles los más relevantes a sus amigos por un motivo en particular. “Si los pierdo, pierdo mis herramientas para demostrar que la denuncia se cae a pedazos de verdad”, concluyó.

LA NACION