Lali González hizo su debut oficial en las pistas del Bailando (América) este lunes por la noche para conquistar al jurado de notables compuesto por Moria Casán, Ángel de Brito, “Pampita” Ardohain y Marcelo Polino. Sin embargo, al finalizar su performance, tuvo un pequeño fallo en un truco que casi termina en un accidente.

La nueva temporada del Bailando comenzó de la mejor manera con novedosos cambios en las reglas, pero sobre todo, cambios en la nueva generación de famosos que se animaron a afrontar este desafío. Una de ellas fue la paraguaya Lali González, reconocida por su actuación en la novela de Polka, la 1-5/18, y por su conducción en ¿De qué signo sos?.

El truco de Lali Gonález que casi sale mal en el Bailando

En su corta y exitosa carrera, la actriz decidió calzarse las botas y ser una de las celebridades que compiten en el certamen de baile. “Soy paraguaya, no bailo, ni tampoco canto, soy cerrista y de barrio San Vicente. No me hago cargo de lo que pueda pasar. Dicho esto, nos deseo muchísima suerte”, señaló en la previa.

Su pareja de baile es el experimentado Maxi Diorio con el que ensayó “Get Right” de Jennifer López, una coreografía creada por la coach, Coty Rossi.

Todo salió como se había planeado hasta que en el truco final, el bailarín la levanta y antes de hacer la pose final, ella queda enganchada. Esto generó un gran susto en Marcelo Tinelli, quien se acercó instintivamente por si se caía de cabeza al suelo.

La devolución del jurado del Bailando a Lali González

Por último llegó la devolución del jurado que, hasta el momento, fue letal con la mayoría de los participantes y en especial con los que debutan en este certamen de baile. El primero de ellos fue Ángel de Brito, quien no tuvo piedad. “Hay varios casos para preocuparse, uno es Paraguay, Lali González, Lali me parece un desastre, es hermosa, re buena onda, todo lo que quieras, pero es floja total”, indicó y luego le puso un 0 como puntaje. Por su parte, Carolina Ardohain le exigió a la pareja “más baile” y su puntaje fue secreto.

La única del jurado que le dio una luz de esperanza a Lali González fue Moria Casán. “A mí me gustó mucho, estuvo muy bien puesto para ser la primera vez, la música exacta para que ella camine un poco y se luzca, porque tiene muy buena actitud. Tenés una actitud muy desenfadada, tenés histrionismo, tenés un gran ángel, la cámara te ama, es como que comprás”, remarcó, aunque su puntaje fue 5.

Pero tras los elogios llegó otro disgusto. “La verdad fue un disparate, no me gustó chicos, lo lamento”, señaló Marcelo Polino y, al igual que su colega, le puso un 0. La actriz sacó un total de 5 puntos, uno de los puntajes más bajos en lo que va de esta nueva temporada del Bailando.

Luego de ver la repetición del baile, la comodidad de su casa, Lali González tomó con humor el posible accidente y tuiteó en tono irónico. “Nunca les pasó que al salir de un examen final sin completar una pregunta decís: ´yo me sabía esa respuesta… Yo lo estudié, ¿cómo no me lo acordé?´”, manifestó.