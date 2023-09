escuchar

Después de hacerle frente a un delicado estado de salud por más de una década y de pasar 79 días internada en terapia intensiva del Hospital Italiano, el jueves 31 de agosto murió Silvina Luna. La noticia generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Fanáticos, amigos y colegas del medio la despidieron con sentidos mensajes en las redes, rememorando los mejores recuerdos y anécdotas. Quien también le dedicó unas emotivas palabras fue el actor Pablo Heredia, quien compartió con ella la casa de Gran Hermano en 2001 y con quien vivió “un romance muy sano”.

Silvina Luna tenía 21 años cuando participó del reality de Telefe, que en ese momento tenía a Soledad Silveyra como conductora. Llena de sueños y deseos de trabajar en el medio, fue seleccionada para ingresar a último momento, porque si bien la lista se completó, su impronta seductora cautivó a los productores. “Era la última persona de miles. La vimos, la entrevistamos y nos pareció fascinante. Fue la última y terminó entrando a la casa”, recordó Marcos Gorban, productor ejecutivo del formato televisivo.

Silvina Luna, vestida de blanco, con su mano levantada, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano

Pasaron más de 20 años desde que Luna estuvo en el programa, pero su actitud, sus dichos y el baile que popularizó, la convirtieron en una de las participantes más recordadas de la historia del reality. Fue una de las primeras eliminadas, pero el público decidió que regresara luego de que Pablo Heredia abandonó la casa. Pero lo más destacado fue que ellos no fueron solo “participantes” y “convivientes” sino que también protagonizaron un “romance muy sano”.

Tras la triste noticia de la muerte de Silvina, Pablo Heredia le dedicó un profundo y conmovedor mensaje en las redes. “Querida amiga, hoy es la despedida. Los sucesos de la vida hicieron que el número 43 sea el de tu partida. Ya no importa la impotencia que siento, sino la comprensión, algo que dejaste muy marcado en mí siempre”. Estas fueron las primeras palabras que escribió el actor de éxitos como Floricienta y Rebelde Way, las cuales estuvieron acompañadas por una foto de ellos.

La emotiva despedida de Pablo Heredia a Silvina Luna Instagram @pabloheredia10

“Nunca olvidaré algo que me dijiste sobre responsabilizarse más que culpar, y aunque hoy tengo mucho dolor, bronca y nula gestión de mis emociones, quiero agradecer haberte conocido. Viví momentos importantes al lado tuyo y hasta un romance muy sano, lleno de risas y sobre todo de mucho aprendizaje. Me quedo con todo lo que me dejaste y dejarás a lo largo del tiempo”, continuó.

“Sé que serás motivo de inspiración y cambios en esta sociedad podrida de superficialidades y valores erróneos. Gracias por haberme dado un ratito de vos. Gracias por compartir y gracias por enseñarme que un gesto y una acción valen más que mil palabras. Hasta siempre Chivi”, concluyó.

Así como Heredia le dejó un emotivo mensaje de despedida, Ezequiel Iván Cwirkaluk, mejor conocido como “El Polaco”, que fue su pareja en 2017, también hizo un posteo en redes. Subió una foto de ellos dos juntos a pura sonrisa, donde se la pudo ver a ella detrás de una consola de DJ. “Que en paz descanses. Justicia por Silvina”, escribió el cantante y además cambió su foto de perfil por un lazo negro de luto.

El posteo de "El Polaco" en Instagram tras la muerte de Silvina Luna Instagram: @elpolaco