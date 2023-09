escuchar

La muerte de Silvina Luna conmocionó a todo el mundo del espectáculo. Los programas de la farándula, distintos famosos y amigos expresaron sus condolencias y pidieron justicia por las consecuencias que tuvo en la modelo la intervención quirúrgica de Aníbal Lotocki en el 2010. Una de las famosas que expresó sus condolencias en las redes sociales fue Susana Giménez, quien había invitado a la modelo al living de su programa para dar detalles del calvario que vivió desde la cirugía estética.

La modelo y actriz desarrolló una insuficiencia renal hace una década luego de un procedimiento estético que le realizó el doctor Aníbal Lotocki en el 2010 para aumentarse los glúteos. Sin embargo, este año su cuadro se agravó y pasó 79 días internada en el Hospital Italiano hasta que falleció.

La publicación de Susana Giménez dedicada a Silvina Luna Instagram: @gimenezsuok

El día después a la triste noticia de la modelo, Susana Giménez, a través de su cuenta personal de Instagram, le dedicó unas palabras. “Querida Silvina, cómo nos impactó a todos tu muerte y los años que sufriste la impericia de un médico que ni siquiera era cirujano plástico”, introdujo.

Luego se refirió al caso de Aníbal Lotocki: “No puedo creer que este hombre haya seguido operando y poniendo en riesgo la vida de inocentes, sin importarle el veredicto de culpabilidad y la prohibición de seguir operando por 4 años”, manifestó.

Por último, la diva se refirió al poco accionar de la justicia durante estos últimos días en el que murieron Mariano Caprarola y Silvina Luna. “La justicia ni se enteró de que todo siguió igual. Esto muestra el estado de indefensión en el que estamos viviendo. Descansá en paz querida Silvina, tan linda, tan joven, tan buena”, concluyó.

Susana Giménez se sumó a una amplia cantidad de famosos que se expresaron al respecto, como por ejemplo, Flor de la V, Ángel de Brito, El Polaco, Gustavo Conti, Ximena Capristo, Pamela Sosa y Wanda Nara, entre muchos otros.

“Hay productores que te preguntan por qué no te hacés una lipo”: el día que Silvina Luna le contó su calvario a Susana Giménez

Una de las entrevistas más recordadas en la vida de Silvina Luna fue la que le hizo Susana Giménez en el 2014, tras haber salido de una internación, donde habló de su estado de salud, las consecuencias de su intervención quirúrgica y las exigencias del medio con respecto al cuerpo.

Durante la entrevista en el living de la diva de los teléfonos, la exparticipante de Gran Hermano se sinceró sobre varios tópicos, desde su estado de salud, su arrepentimiento por haberse realizado la intervención y su necesidad de concientizar a otras personas al respecto.

Declaraciones de Silvina Luna en el programa de Susana Giménez en el 2014

“Yo hace más o menos tres o cuatro años atrás, como cualquier chica, quería un cambio y por ahí, por querer abarcar todo, por querer mejorar algo, decidí ir a ver a un médico. Confié en la palabra de un profesional. Era algo chiquito, parecía algo fácil, algo que no iba a tener ningún tipo de riesgos”, expresó.

Fragmento de la entrevista de Silvina Luna con Susana Giménez en el 2014

En la entrevista, la modelo reveló que desde la operación “cambió bastante su estilo de vida”. Comentó que mantenía una alimentación naturista y hacía deporte. Pero, en ese sentido, hizo una contundente reflexión sobre su trabajo en los medios y fue contundente respecto a las exigencias que existen sobre el cuerpo.

“Cambié mi cabeza. Trabajaba por ahí exponiendo un poco más el cuerpo, con más campañas publicitarias, con más cosas en ropa interior. Quizás eso me llevó, porque el medio tiene cierta exigencia, por no hablar de que a mí no me pasó nunca... pero ayer hablando con una compañera y hay productores que te dicen: ‘Che nena, ¿Por qué no te operás la nariz?’ o ‘Estás gordita, tendrías que bajar, ¿Por qué no te hacés una lipo?’ Entonces, hay que hablar de estas cosas, el medio es muy exigente y uno tiene que estar bien del bocho, bien tratada y segura para no caer en eso”.