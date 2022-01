Baile, risas y complicidad: Will Smith celebró los 85 años de su mamá con un divertido video

Will Smith, quien es una de las celebridades más activas en las redes sociales, compartió en su perfil de Instagram un divertido clip junto a su mamá que generó una revolución entre sus fans. El artista, más conocido por su versatilidad frente a la cámara, cuenta con más de 57 millones de seguidores que interactúan con su contenido de manera diaria.

Will Smith es uno de los actores más queridos de Hollywood

No sería una exageración decir que Will Smith es uno de los artistas más multifacéticos de la industria. El actor, rapero y director norteamericano comenzó su carrera artística en la música. Sin embargo, al tiempo lo picó el bichito de la actuación y participó en series como El príncipe de Bel Air. Su gran talento no pasó desapercibido y, de a poco, los productores comenzaron a notar que la televisión le quedaba chica. Así, pegó el salto a la pantalla grande y, al contrario de otras grandes estrellas que fracasaron miserablemente al intentar realizar el arriesgado cambio, a él le salió de manera impecable.

Hoy en día, el protagonista de King Richard no solo está presente en el cine y en la televisión, sino que también es muy activo en las redes sociales. Sketches, postales familiares, adelantos de sus trabajos y cómicas colaboraciones junto a otros artistas, en el perfil de Instagram de Will Smith hay un poco de todo. Aunque la gente ama todo lo que comparte, sin importar qué sea, sus seguidores disfrutan especialmente ver los “detrás de escena” de la vida de una de las familias más famosas de la industria del espectáculo. Porque no solo es Will Smith quien tuvo una gran carrera. Sus hijos menores, Willow y Jaden Smith, triunfan gracias a la música y Trey, el mayor, siguió sus pasos como actor. Por su parte, su esposa, Jada Pink Smith, es una renombrada actriz.

Will Smith sorprendió con un video en donde baila junto a su mamá

Pero hay otro miembro de la familia que, gracias a un reciente video, ganó más popularidad. Se trata de la madre de Will, Caroline Bright. La mujer cumplió 85 años y su hijo le dedicó un tierno video en sus redes sociales. En el mismo puede verse a ambos moviéndose al ritmo de “I wanna dance with somebody” de Whitney Houston. Agarrados de la mano y sin dejar de sonreír ni un segundo, siguen la voz de la legendaria cantante mientras aplauden, cantan y presumen sus increíbles pasos de baile.

Junto a la tierna secuencia, el actor de En búsqueda de la felicidad escribió: “¡85 hoy! Feliz cumpleaños, mamá. Sigamos bailando hasta que cumplas 100 años”. El posteo acumuló más de 3 millones de ‘Me gusta’ y se llenó de comentarios. Entre ellos relucieron los buenos deseos de otras grandes estrellas de la industria como el actor Jamie Foxx, el músico DJ Jazzy Jeff y el escritor Jay Shetty.

Will Smith junto a su familia Instagram

Dentro de sus recientemente publicadas memorias, Smith reflexionó sobre el vínculo especial que tiene con su mamá y recordó la dura infancia que vivió al convivir con un padre alcohólico y violento. Incluso reveló que “pensó en asesinar al hombre para vengar” a su madre. Sin embargo, pudo superar los complejos primeros años de su vida y hoy triunfa gracias a su arte.