El gesto que tuvo Keanu Reeves al enterarse que Will Smith rechazó el papel de Neo en Matrix

Matrix: resurrecciones llega a los cines el próximo 22 de diciembre. En la cuarta entrega de la saga, Keanu Reeves retomará su rol de Neo, uno de los papeles más destacados de su carrera y que, tal y como ya trascendió hace años, estuvo a punto de caer en manos de otra estrella: Will Smith.

Smith rechazó el rol y en una entrevista con Esquire le preguntaron a Reeves qué opinaba de la decisión de su compañero. “Este papel cambió mi vida. Fue una experiencia creativa maravillosa, así que interpretar a Neo en la trilogía y ahora en la cuarta película ha tenido un gran impacto en mi vida personal y creativamente”, relató. Acto seguido, y mirando a cámara, el actor le dejó un mensaje especial a su colega que no pasó desapercibido porque hace referencia al hecho de que haya rechazado el papel: “Muchísimas gracias”.

Neo y Trinity vuelven a la Matrix para más aventuras

El protagonista de Men in Black explicó hace un tiempo por qué había rechazado el rol de Neo. “A veces dices que no cuando deberías haber dicho que sí”, bromeó en una aparición en The Shop Uninterrupted. Con mucho humor, aseguró que “habría arruinado” la saga de Matrix. En un tono más serio, sin embargo, explicó el motivo que lo llevó a decir que “no” a la propuesta y eso se debe a que le ofrecieron una descripción de la película que no le convenció.

“Vamos a crear unas cámaras, inventaremos unas cámaras e imaginaremos que saltas, como haciendo un movimiento de kung fu, pero luego puedes quedarte quieto en el aire.... La cámara mostraría todo alrededor... Vamos a inventar eso”, fueron las palabras que usaron las hermanas Wachowski para que Smith se uniera al proyecto.

En lugar de aceptar, el actor optó por trabajar en Wild Wild West, película que él mismo definió como la peor de su carrera. “Es una espina clavada por mi parte. Verme con pantalones de montar no me gusta”, recordó en una entrevista con la revista GQ.

El film se estrenará el 22 de diciembre. “No puedo decirles de qué se trata esta película, pero podría explicar de qué no trata. Ciertamente no es una secuela más, sino algo autónomo que contiene las tres Matrix que la precedieron de una manera realmente ingeniosa. Es una creación muy hermosa y extraña”, expresó David Mitchell, quien trabaja codo a codo con Lana Wachowski desde 2012, en diálogo con To Vima.

Warner Bros. sigue manteniendo en secreto todos los detalles de la trama. Solo dejó entrever lo que arroja el trailer. Allí se muestra a Reeves (Neo) en un San Francisco moderno. No tiene recuerdos de los eventos sucedidos en la trilogía original: ni siquiera reconoce a su gran amor, Trinity (Carrie-Anne Moss), cuando se encuentran en un café. De vuelta aparecen el conejo blanco y varias referencias al mundo de Alicia en el país de las maravillas. Yahya Abdul-Mateen II es el encargado de “despertar” a Neo, otra vez, con la pastilla roja. ¿Será el nuevo Morfeo? Ese personaje que en la trilogía original era encarnado por Laurence Fishburne.