Bárbaros: quién era la verdadera Thusnelda que inspiró el personaje de la serie

El personaje está inspirado en la vida real de una guerrera germánica

No quedan dudas de que Bárbaros se convirtió en uno de los éxitos de Netflix. La serie, que dramatiza hitos históricos de la Europa Antigua, tiene como uno de los personajes más relevantes a Thusnelda, la poderosa guerrera teutona. La vida de este particular personaje no es 100% ficción: la guerrera tuvo una historia extraordinaria que inspiró al personaje de la exitosa serie de la plataforma de streaming.

Creada por Andreas Heckmann, Arne Nolting y Jan Martin Scharf, Bárbaros conquistó a la audiencia con una trama histórica. La guerrera que interpreta Jeanne Goursaud es una de las encargadas de convertir en aliados a dos pueblos para poder enfrentar la invasión del Imperio Romano. Thusnelda es la esposa de Arminio, (Laurence Rupp) y ambos juegan importantes roles en la Batalla del Bosque de Teutoburgo.

ThusneldA se vuelve fundamental al ser el personaje que respalda a Arminio para traicionar la lealtad a Roma después de haber sido entrenado para apoyar a las legiones. La guerrera es, además, quien alienta la unión de los germanos frente a los romanos.

La historia real detrás de Thusnelda

El personaje de Thusnelda está inspirado en una mujer real. La guerrera era una noble germana, hija de Segestes, uno de los líderes de los queruscos, a quien también se puede conocer a través de la serie. Segestes tenía planes para Thusnelda, pero ella se reveló contra la familia y, después de la victoria de los bárbaros de Teutoburgo, decidió casarse con Arminio.

Seis años después de aquella victoria, Thusnelda queda detenida por los Germánicos, luego de ser entregada por su padre, que no le perdona la traición a la guerrera. La hija de Segestes estaba embarazada de Arminio cuando quedó prisionera. Por esa razón, su hijo, Tumélico, nació en cautiverio, en Roma.

Durante su infancia, el hijo de Thusnelda y Arminio fue entrenado como gladiador en Rávena. Tumélico tuvo una vida muy corta: falleció durante la adolescencia en un encuentro con otros compañeros. A pesar de que Thusnelda y Tumélico estaban prisioneros en Roma, tuvieron una vida poco hostil, aunque nunca dejaron de vivir bajo el yugo del Imperio.