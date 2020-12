Barbie Vélez voló a Punta Cana con parte de su familia y su novio y contó qué es lo más miedo le genera de salir del país durante la pandemia de coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 14:15

Barbie Vélez voló a Punta Cana con parte de su familia y su novio. El viaje había sido planeado antes de que comenzara la pandemia de coronavirus, pero pese a ello el grupo llegó a República Dominicana con todas las exigencias del protocolo para prevenir el contagio de Covid-19. Al aterrizar, la actriz contó a sus seguidores qué es lo que más miedo le genera este viaje.

Barbie Vélez voló a Punta Cana con parte de su familia y su novio, en un viaje que la actriz planificó antes de que comenzara la pandemia de coronavirus

"Estuve medio desaparecida porque me vine de viaje con mi familia, por suerte pudimos hacerlo", comenzó la actriz en Instagram. "Decidimos incorporar a otros miembros del clan y venir este año también", añadió. Entre los participantes del viaje se encuentra Thiago, que quedó a cargo de Barbie mientras Nazarena está en Mar del Plata con su pareja.

Al llegar al hotel donde Vélez y su familia pasarán los próximos días, la hija de Nazarena Vélez hizo algunas stories para contar cómo fue viajar al exterior en un contexto tan particular

"Acá no está todo habilitado y obviamente hay protocolos que seguir", sumó Barbie en sus Instagram Stories. "A medida que pasen los días les voy a ir mostrando todo". Luego, contó cómo son algunas medidas que se toman en las playas de República Dominicana por estos días: "Para ir a pedir comida o para tomar lo que quieras, tenés que usar mascarilla sí o sí, y ya no te la podés servir vos como era antes. Después para estar en la playa y en la pileta no es necesario y obviamente hay algunos lugares que están cerrados como el boliche y el gimnasio. En el lugar donde se come, que también es cerrado, hay una determinada cantidad de gente que puede entrar y si se completa tenés que esperar afuera haciendo fila".

También, Barbie explicó que al salir de la Argentina todo lo que hay que hacer es completar y firmar una declaración jurada en la que se informa si la persona manifestó o no síntomas y si estuvo en contacto con alguien que diera positivo en el testeo en los últimos días. En ese sentido, aclaró que los trámites en el aeropuerto son más lentos que lo usual, por las nuevas demandas de la pandemia.

Al cerrar el mensaje que envió a sus seguidores, habló del miedo que le genera hisoparse. "Estoy casi segura que si me voy a tener que hisopar, 72 horas antes de volver, no es como antes que era optativo y podíamos hacer cuarentena y zafar del hisopado, por así decirlo", señaló. "Tengo un miedo que no les puedo explicar. Yo nunca me hisopé, pero bueno, parece que es así. Al menos que cambie algo a último momento, que lo estoy deseando con todas mis fuerzas, pero parece que hay que hacerlo, sino no te dejan subir al avión ni siquiera", concluyó.