Revelaron cómo era el modus operandi de Fede Bal y Laurita Fernández para mantener su romance a escondidas

La de Laurita Fernández y Federico Bal fue una de esas relaciones que tuvo literalmente de todo. Empezaron como compañeros de trabajo, pero, en silencio, se convirtieron en pareja. En aquel momento él mantenía una relación con Bárbara Vélez y ella con Federico Hoppe, pero entre los ensayos del Bailando por un sueño, las presentaciones y las caminatas por los pasillos, surgió el amor. Si bien actualmente cada uno está por su lado, en las últimas horas surgió una información crucial. Ángel de Brito reveló cuál fue el modus operandi de los exs en el pasado para estar juntos, a escondidas, sin que nadie los descubriera.

Bal y Fernández cruzaron caminos en 2015 cuando fueron pareja en el Bailando por un sueño, certamen en el que se coronaron como campeones. Eran solo compañeros o al menos eso decían. En la emisión del martes 16 de diciembre de Ángel responde (Bondi Live), De Brito se dispuso a sacar a la luz cuál fue la logística que en su momento armaron Bal y Fernández para mantener su relación a escondidas mientras estaban en pareja con otras personas. “¿Saben lo que hacían Laurita y Fede Bal? Era hermoso. Era recontra clandestino, todo... ahora que Barbie se fue a Carlos Paz lo podemos contar", comentó el conductor y recordó lo que sucedió durante la época del Bailando.

Fernández y Bal se conocieron en 2015 cuando participaron del Bailando, certamen en el que se consagraron campeones Gerardo Viercovich

“Fede Bal y Laurita engañaban a Barbie Vélez, eran amantes. A mí lo que me gustaba era el sistema. Dejaban el auto en un taller mecánico y se iban en un remis”, reveló De Brito. En este sentido, contó que el camarógrafo que trabajaba en LAM por aquel entonces advirtió que en el taller solo estaba el auto de la bailarina, pero no había rastros de ella: “Nosotros la seguimos y, ¿a dónde iba? A la casa de Fede Bal".

Santiago Sposato fue quien hizo la cobertura, pero como los persiguió en moto y con casco puesto, no se dieron cuenta de que era él. “A la otra mañana lo enganchamos a la salida del coito y vimos como se iban en el remis de vuelta a buscar el auto que había quedado allá”, sostuvo De Brito. Fue entonces cuando intervino Mariana Brey y comentó: “¿No hubo también una guardia que en su momento le había hecho Fede Hoppe?“. Y es que ellos fueron pareja hasta mediados de 2016.

Los rumores que vinculaban a Fernández y Bal comenzaron en 2016 mientras ambos participaban del Bailando Prensa Ideas del Sur - Archivo

Para cerrar, el conductor reveló que la entonces pareja contó con una persona que los habría ayudado a encontrarse a escondidas: “Ese era un engaño 360, era para todos los costados y la cómplice de todo esto, para seguir sumando más gente al baile, era Flor de la V”.

En 2015, Bal y Fernández ganaron el Bailando bajo la atenta mirada de sus respectivas parejas. Sin embargo, al año siguiente, cuando volvieron a participar del reality para defender el campeonato, empezaron a surgir fuertes rumores de que el hijo de Carmen Barbieri le era infiel a Vélez y la bailarina fue apuntada como la tercera en discordia. Hacia finales de ese año, ambos finalizaron sus respectivas relaciones y a principios de 2017 confirmaron que estaban de novios, noticia que generó un gran revuelo mediático.

Fede Bal y Laurita Fernández le pusieron fin a su relación de manera definitiva en 2018

Durante los meses siguientes la pareja tuvo varias ideas y vueltas, crisis, separaciones y más de una vez se hicieron eco fuertes rumores de infidelidad de parte de él. Finalmente, en 2018 la relación llegó definitivamente a su fin.