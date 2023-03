Benjamín Vicuña reveló que lanzará un “homenaje gigante” para su hija Blanca: “Me transformé en un embajador del dolor”

escuchar

El 8 de septiembre de 2012, la vida de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain cambió drásticamente por la muerte de su hija, Blanca, por una neumonía hemorrágica. Tenía seis años. Desde entonces, la modelo y el actor dejaron transitar su dolor a puertas cerradas, pero en los últimos años hablar de la pequeña dejó de ser tema entre los íntimos y los homenajes en su nombre comenzaron a ver la luz pública a través de las redes sociales. Ahora, la niña será es la inspiración de un sentido lanzamiento que anunció su padre.

Cada cumpleaños, evento o fecha significante relacionado a Blanca es conmemorada en redes sociales por Benjamín y Pampita. A través de los años, ambos pudieron poner en palabras el dolor que atraviesan a diario por la pérdida de su hija. Fue mucho tiempo en el que ambos se resguardaron en un doloroso silencio.

Benjamín Vicuña lanzará un libro en homenaje a su hija (Foto Instagram @benjaminvicuna.ok)

En este aspecto, es el actor chileno quien se muestra a corazón abierto al momento de hablar de su hija mayor, que hoy tendría 16 años. El dolor, los recuerdos, el sentirse acompañado por ella y la continuación de la vida, son algunos de los ejes protagonistas de los largos escritos de Benjamín en las redes sociales. El proceso de su dolor se ve plasmado en cada palabra y ahora decidió que sus homenajes tomarían forma de libro.

“Estoy escribiendo un libro sobre ella. Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija. Esto es lo más personal que he hecho”, contó Vicuña en una reciente entrevista El Mundo de España, al mismo momento que indicó que durante esta década sin Blanca se escondió detrás de sus personajes, pero que fue el proceso de escritura el que tomó como un momento catártico y necesario.

En sus redes sociales, Benjamín recuerda a su hija (Foto Instagram @benjaminvicuna.ok)

En cuanto a la próxima publicación, adelantó: “Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo. Que, por momentos, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río. Y creo que estos libros sanadores pueden ser de gran ayuda. Yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”. Por el momento, la fecha del lanzamiento no fue difundida por su autor.

De qué murió Blanca Vicuña

El 30 de agosto de 2012, Blanca fue internada en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile, al tener un gran malestar con síntomas de fiebre alta, escalofríos, ganglios inflamados y tos. Durante nueve días estuvo en terapia intensiva y su cuadro se agravó a momento que contrajo una infección generalizada, y sus órganos fallaron.

El conmovedor homenaje de Pampita y Benjamín Vicuña a Blanca en el día que cumpliría 15 años Instagram

El grave estado de la salud de la niña impidió realizar intervenciones quirúrgicas. Murió el 8 de septiembre del 2012. Luego de que la terrible noticia transcendió a los medios, se dio a conocer que la niña tuvo una neumonía hemorrágica, que se trata de una infección con sangrado en el pulmón, lo que dificulta que el tratamiento a realizar sea efectivo.

