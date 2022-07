Barby Franco mostró el chat en el que le anunció a Fernando Burlando que está embarazada: su divertida reacción

Después de revelar este domingo que está embarazada en un programa de televisión, Barby Franco compartió a través de una publicación en su cuenta de Instagram la conversación que tuvo con Fernando Burlando para informarle la esperada noticia. Según comentó, sintió mucha alegría y emoción al saber que tendrá un hijo o hija. Además, adelantó que todavía no dará a conocer el género y que está abierta a escuchar sugerencias para el nombre.

La noticia llegó después de mucho tiempo en el que varios intentos fallaron, según ya había contado la modelo. El anuncio lo hizo la propia protagonista en La noche del domingo (América TV), donde frente al conductor, Mariano Iúdica, reveló que lleva una gestación de cuatro meses.

Minutos más tarde, Barby usó sus redes para ampliar el anuncio. A través de una sentida publicación, expresó su alegría por este momento. El posteo incluye tres fotos: dos de Barby y Burlando y una de la captura de pantalla del chat de WhatsApp en el que la exparticipante de La Academia le dio la noticia al abogado.

El chat entre Barby Franco y Fernando Burlando cuando la modelo le contó del embarazo Instagram @barbaritafranco21

“¡Jodeme! Nanananana”, escribió él después de ver la imagen del test de embarazo positivo. De acuerdo a lo que relató la modelo, Burlando se encontraba en un partido de polo. Por ese motivo, figura una llamada perdida en la conversación de WhatsApp y luego la respuesta un minuto después.

“Después de tantos años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo. Te esperamos para darte cada segundo de nuestras vidas. Te amamos, bebit@ ¡No sé qué es! ¿Para ustedes que va a ser? ¡Te amo, Fernando Burlando! ¡Sos el mejor papá del mundo!”, escribió la bailarina en la publicación. Cabe resaltar que el abogado ya es padre de María y Delfina, fruto de su relación anterior.

La publicación de Barby Franco después de anunciar su embarazo Captura

Como era de esperar, el contenido tuvo mucha repercusión y así lo reflejaron los números. En cuestión de horas, el posteo superó los 217.000 likes y acumuló más de 7500 comentarios. Dentro de quienes dejaron su respuesta y saludo, aparecieron nombres como Lourdes Sánchez, Floppy Tesouro, Mica Tinelli, Pampita, Jimena Barón y Jésica Cirio, entre muchos otros.

Qué dijo Barby Franco cuando anunció su embarazo

Entre otras cosas y más allá de lo que escribió en su posteo, la ex azafata de Guido Kaczka contó en la televisión que ya se enteraron si va a ser varón o nena y recordó el duro proceso que atravesó con su pareja en esta búsqueda. “Ya sabemos el sexo pero por ahora no lo voy a decir, lo voy a guardar para mí, para nosotros. Estamos re felices, se dio todo natural. Hace un par de meses hicimos un tratamiento y fue fallido, el segundo intento también; tuvimos mucha ilusión y desilusión, una mezcla rara. Así que dije: ‘Me voy a dejar llevar, que sea cuando Dios quiera’”.

El anuncio de Barby Franco sobre su embarazo

“Ya estoy de 16 semanas, cuatro meses, estamos pasando por un montón de sensaciones rarísimas como familia. Porque justo en esta semana, a la mamá de Fer tuvo un accidente, le mando un beso grande, y a toda la familia Burlando que la verdad que la estamos pasando medio bajón”, describió sobre el momento que atraviesan ambos actualmente.

Por último y a pesar de la insistencia de Iúdica que retomó el tema, Barby se negó a revelar el género del bebé y abrió la puerta a sugerencias de nombres: “Todavía no, me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un ‘Burlandito’ o una ‘Barbarita’, pero va a ser un demonio. Ya medio que estoy pensando en nombres, igual escucho ideas”.