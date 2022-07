Zaira Nara le dedicó un romántico mensaje a su marido y despejó cualquier rumor de crisis

Luego de que la escandalosa pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi se apaciguara, otra crisis familiar comenzó a crecer lentamente. Aunque mucho más aplacado que el drama de su hermana -el cual tuvo a todo el mundo aferrado al borde del asiento a ver qué pasaría a continuación-, el supuesto conflicto entre Zaira Nara y Jakob von Plessen se extendió a lo largo de varios meses. Sin embargo, luego de muchos rumores y especulaciones, la conductora le dedicó un romántico mensaje a su marido y así dejó en claro el estado de su relación.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen posan junto a sus hijos Malaika y Viggo Instagram: @zaira.nara

A pesar de ser una figura bastante presente no solo en la televisión sino también en las redes sociales, Zaira Nara mantiene un perfil muy bajo comparado con el resto de su familia. Esto se debe no solo a su personalidad, sino a que su esposo no es muy afecto a la vida rodeado de cámaras y batallones de paparazzis. Jakob von Plessen está lejos de la farándula argentina y, al parecer, no tiene muchos deseos de cambiar dicha situación.

Por eso, la supuesta crisis matrimonial a la que se enfrentaron meses atrás se vio solamente alimentada por rumores y suposiciones, ya que ninguno de los dos consideró necesario salir a aclarar los tantos. Durante bastante tiempo, se dijo que entre Zaira y Jakob había una tercera en discordia e incluso llegó a decirse que estaban oficialmente separados, pero las acusaciones nunca llegaron a convertirse en certezas.

Semanas atrás y cansada de las especulaciones, la exintegrante de Morfi, todos a la mesa (Telefe) decidió dejar en claro que hizo oídos sordos a todo el debate en torno al vínculo con el padre de sus hijos. En diálogo con Intrusos (América), expresó: “Se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida ya hace un tiempo en el que prefiero que mi familia quede un poco resguardada, más allá de que se hable todo lo que se habla”.

El romántico mensaje de Zaira Nara a Jakob von Plessen instagram @zaira.nara

Y continuó: “Si se dice algo demasiado enorme y no me aguanto, respondo, para que la bola no se haga mayor. En este caso no salí a aclarar ni tampoco lo voy a hacer ahora”. A su vez, manifestó: “Cuando algo me lastima o algo excede un poco lo que puedo tolerar, trato de evitarlo. Trato de cuidarme y concentrarme más en canales infantiles. Y cuando baja un poco la tormenta, vuelvo”.

Ahora, ya sin pensar dos veces sobre el qué dirán, Zaira utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a von Plassen en la víspera de su cumpleaños. En sus historias de Instagram, compartió una postal en donde posaron los cuatro -ella, su marido y sus dos hijos, Malaika y Viggo- frente a un punto turístico. “Mis amores”, escribió, con un emoji de un corazón rojo a modo de punto final.

Nora Colosimo le dedicó un saludo al esposo de Zaira Nara instagram @noracolosimo

Wanda Nara le deseó un feliz cumpleaños a su cuñado instagram @wanda_nara

A pesar de que en el cumpleaños del empresario la modelo no subió nada a sus redes, si lo hizo toda la familia Nara y así dejaron en claro que no tienen más que buenos deseos hacia su pariente político.