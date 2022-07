El dulce gesto de Lali Espósito con una nena que quiso abandonar la escuela porque le hacían bullying

Meses después de la viralización del video en donde denunciaba que sufría bullying, Agustina, la nena mendocina que fue grabada por su mamá mientras contaba su situación, pudo conocer a Lali Espósito. La artista se presentó el pasado sábado por la noche en la provincia cuyana y cumplió la promesa de encontrarse con su fan. Incluso, la nombró y la señaló entre el público en el medio del show.

La situación se desató hace meses, luego de que la madre de Agustina compartió el video en redes. Allí, la niña que ahora tiene seis años contó que sufría bullying de sus compañeros de escuela, que se burlaban de ella por su cuerpo, y manifestó que no quería ir más al colegio.

A partir de la viralización del material, las imágenes llegaron a Lali y la jurado de La Voz Argentina que no se quedó callada. La actriz y cantante le envió un sentido mensaje de apoyo y le prometió que se encontrarían. En aquella oportunidad, la invitó a verla en Buenos Aires porque todavía no estaba confirmado su recital en Mendoza, pero finalmente fue la ex Casi Ángeles quien se trasladó a su provincia.

El tierno gesto de Lali Espósito con la nena que sufrió bullying en el colegio Facebook Mariela Paz

En el estadio Arena Maipú, ambas se encontraron y se tomaron varias fotos juntas. Las imágenes muestran a Agustina mientras abraza a Lali y posa sonriente junto a ella. La figura también aprovechó la ocasión para regalarle una remera de Disciplina Tour, la gira que lleva a cabo actualmente y por la que visitó la provincia.

El momento en que Lali saludó a la niña durante su show

Además, durante el show hizo protagonista a la pequeña. En un momento, le preguntó al público si estaba disfrutando la presentación y la distinguió a Agustina entre los presentes. Con una sonrisa, la intérprete de Asesina se dirigió directamente a su fanática y después de recibir su aprobación siguió adelante con el recital.

El mensaje de Lali Espósito para Agustina

Luego de que se conoció el video donde la niña decía que quería dejar de ir a la escuela por el bullying, la cantante le había dedicado unas tiernas palabras en una grabación. “Este video es para mi amiga hermosa, Agustina. Yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo a vos sí te conozco”, empezó la artista.

El tierno mensaje de Lali a la nena que relató el bullying que sufre en el colegio

En esa misma línea, le envió amor a su fanática que pasaba por un momento muy difícil: “Me encantaría ser tu amiga. Yo sé que estás en Mendoza y yo soy de Buenos Aires, pero quería mandarte este saludo. Mandarte mucho amor y decirte que me estuve enterando que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar y hacer de todo. Que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica”. “Vos sos muy especial y sos una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse y uno tiene mucha gente que lo quiere”, agregó.

Por último, la invitó a uno de los shows -originalmente en Buenos Aires- y le envió un último mensaje. “Yo también te quiero decir que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes”, cerró.