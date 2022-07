Barby Franco confirmó que está embarazada de dieciséis semanas

La última emisión de La noche del domingo, tuvo un momento muy especial. En diálogo con su compañero de conducción, Mario Iúdica, Barby Franco reveló que está embarazada y que será madre por primera vez, junto a su pareja, el abogado Fernando Burlando.

Barby Franco y su pareja, Fernando Burlando Instagram @barbaritafranco21

Mientras hablaba con Iúdica, Franco contó cómo fue el momento en el que recibieron la esperada noticia: “Llorando los dos, nos mirábamos, y no lo grabé, ¿podés creer? Los dos llorando, increíble. Ya estoy de dieciséis semanas, cuatro meses , estamos pasando por un montón de sensaciones rarísimas como familia. Porque justo en esta semana, a la mamá de Fer le agarró un accidente, le mando un beso grande, y a toda la familia Burlando que la verdad que la estamos pasando medio bajón”, relató.

Muy intrigado por el sexo del bebé, el conductor le preguntó si se podía saber, pero ella prefirió ser reservada al respecto, y solo respondió: “Todavía no, me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Ya medio que estoy pensando en nombres, igual escucho ideas”. Con mucha emoción, Barby recibió flores por parte del equipo de La noche del domingo, y luego posó para una divertida instantánea junto a sus compañeros, y concluyó: “¡Es muy baby shower esta foto!”. Como suele suceder, pocos minutos después de la confirmación de un bebé en camino, muchos usuarios no dudaron en felicitar a Barby a través de redes sociales.

Barby Franco. Imagen: Instagram

Desde hace tiempo, eran cada vez más frecuentes los rumores de embarazo alrededor de la pareja. La periodista Juariu, desde su cuenta de Instagram, fue una de las que señaló esa posibilidad, a raíz de una serie de fotos en las que analizó cómo, de forma disimulada, Franco “evitaba” salir de frente.

Esta es una noticia muy importante para la influencer, luego de que durante el mes de abril compartió con sus seguidores un momento personal de mucha tristeza. En esa oportunidad, Barby sorprendió con una serie de stories en Instagram. Como suele hacer, primero les dio lugar para que le hicieran preguntas de lo que quisieran, sin una temática definida, y luego les respondió. En este ida y vuelta, un usuario le consultó por qué no estuvo activa en la plataforma durante los últimos días.

Barby Franco Instagram: @barbaritafranco21

La respuesta de la modelo sorprendió a todos. Barby subió una foto con los ojos llorosos y con el pulgar levantado. Junto con la imagen, reveló que pasó momentos difíciles en el último tiempo: “Pues andaba medio mal. No todo es felicidad en Instagram. Hoy ya estoy mejor”, confió. A raíz de eso, comenzó la preocupación y otro usuario quiso indagar sobre los problemas que tenía la famosa: “¿Por qué no contás qué te pasa? Te re quiero”, le escribió. Aunque no reveló el motivo por el cual estaba triste, Barby aseguró que en algún momento podrá contarlo públicamente: “Es algo muy mío, muy personal. Algún día (se los prometo) les contaré. Por el momento me lo reservo”.

Con la curiosidad que despertó esta revelación, algunos usuarios pusieron sus ojos sobre su pareja, el abogado Fernando Burlando, y le consultaron si había tenido una discusión con él. “Jamás lloraría por una pelea”, respondió tajante la exparticipante de ShowMatch. Para sumarle un poco de humor, posteó una foto del letrado en lo que parece ser el carnaval carioca de una fiesta.