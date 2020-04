Bebe Contepomi: sospechas en las redes por sus tics y su contundente respuesta

El periodista le contestó a las burlas en las redes por sus tics. Fuente: LA NACION

16 de abril de 2020 • 19:22

Bebe Contepomi fue víctima de inescrupulosas burlas en Twitter, cuando se viralizó un fragmento de su entrevista por Instagram con el reggaetonero J Balvin. Cientos de tuiteros bromearon con los "tics" de Contepomi .

"Soy trending topic del mundo mundial por diez segundos de mi video con J Balvin", se defendió el periodista en el aire de radio Mega.

Contepomi no le escapó a las alusiones en las redes y hasta se rió de ellas junto al conductor Juan Di Natale. "Yo tengo varios tics", dijo Bebe. "Me consta", lo chicaneó Di Natale. "Metí todos en diez segundos. Rascada de pelo, boca, nariz, todos", admitió Contepomi.

"Hay mandíbula, como siempre", siguió el periodista. "De repente es divertido, de repente algunos se ponen en gorras, violentos. A mí me c... un huevo", agregó. "Me llamó Andrés ayer (Calamaro) cagándose de risa"

Luego de la respuesta al aire , se viralizó por WhatsApp un audio del periodista especializado en música aludiendo a la situación. "Aparte, eso fue a la una de la tarde en la radio. Sí, tengo los tics de siempre, pero una locura. Se viralizó y me cago de la risa, sigo facturando y comprando departamentos. Ni me angustio", se escucha decir a Contepomi.