Belu Lucius reveló el segundo (y secreto) segundo nombre de Santiago del Moro

Belu Lucius contó que amenazaba a Santiago del Moro con su desconocido segundo nombre: "Eso fue muy gracioso"

Belu Lucius, exparticipante de MasterChef Celebrity, contó que "amenazaba" a Santiago del Moro con su segundo nombre, algo que es desconocido para todos. "Eso fue muy gracioso", dijo la instagramer luego de haber quedado fuera de la final del certamen de cocina, donde se consagró Claudia Villafañe.

Durante una entrevista con Intrusos, Lucius contó detalles de las chicanas que tuvo con el presentador durante las grabaciones del programa y que por decisión de la producción no salieron al aire.

"Vos fuiste la única que lo empezaste a burlarte un poquito de del Moro", comenzó diciendo Adrián Pallares. "Y lo que no salió. Hay muchas cosas que no salieron", respondió la participante.

Lucius dijo que el día que fue de Grinch, del Moro la "confundió" con Fiona Crédito: Gentileza Telefe

"Él me venía a chicanear a mí, con mucho humor y en mi barrio si me pasan la pelota yo la tengo que pasar; yo no me puedo quedar así. Hubo muchas cosas que no salieron al aire", agregó. Después preguntó si en el piso sabían el segundo nombre de del Moro: "¿Alguno sabe cómo se llama Santiago del Moro? ¡No vale googlear!", dando a entender que su nombre fue una causa de las chicanas.

"¿Es Aníbal?", le preguntó Pallares. "No, no es Aníbal", contestó Lucius. "Es Pascual, Aníbal soy yo, desgraciadamente", volvió a responder entre risas Pallares y todos explotaron en el estudio.

"Santiago Pascual, a la miércoles. ¿Qué habrá pasado ahí?", dijo Paula Varela, por lo que la instagramer retrucó: "¿Viste? Fue muy gracioso todo porque él me decía la grandota, la Bernardita, la esta, la otra. Un día me dijo Fiona cuando fui Grinch. Y le dije: 'Santiago careteala un poco. Cómo me vas a decir Fiona, es un ogro'", sostuvo Lucius de la cercanía que pudo establecer con el conductor.

"Fue una joda", agregó y descartó que Santiago haya pedido que se editaran esas partes que finalmente no salieron al aire. "No, no creo. Hubo muchas cosas que no salieron", afirmó.

Varela aseveró que podrían hacer un MasterChef del detrás de escena con lo que no se vio del programa. "Sí, yo con los crudos haría otro reality", cerró Lucius.