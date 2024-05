Con un sugestivo “me gusta” en Instagram, Jennifer Lopez alimentó los rumores de separación de Ben Affleck

Escuchar

Luego de que comenzaran a resonar muy fuerte los rumores de separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, un movimiento de la artista en Instagram encendió las alarmas entre aquellos que buscan confirmar si se viene un futuro divorcio o no.

Este jueves, la actriz cantante le dio “me gusta” a un contundente posteo que hablaba sobre “relaciones rotas” , lo cual alimentó más las especulaciones de que su matrimonio con el actor está atravesando un momento complicado. Se trataba de una publicación creada por la coach Lenna Marsak, que se refería a los desafíos de una relación en donde no hay “integridad y respeto”. El mensaje incluía varias imágenes con texto, empezando por una que dice: “No se puede construir una relación sana con alguien que carece de integridad y seguridad emocional” .

“No se puede construir una relación con alguien que está desconectado de sí mismo. No podemos esperar que alguien nos vea cuando ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos. Entablar una relación es la parte fácil. Cuidarla y fomentarla es otra historia. Al fin y al cabo, el amor no es un sentimiento, es una acción”, decía el epígrafe de las fotos.

“La confianza es la base de cualquier relación. Sin integridad, es difícil confiar en las palabras, acciones o intenciones de alguien. Esto puede crear un ambiente de miedo, ansiedad e inestabilidad emocional, lo que dificulta sentirse seguro y protegido en la relación”, continúa en otra parte el texto.

A pesar de esto, Lopez fue vista pocas horas después llegando a un estudio de danza en Los Angeles. Allí los fotógrafos lograron capturar imágenes de la estrella en donde se puede ver que aún lleva su anillo de casada.

Estos rumores surgen después de que algunas personas afirmaran que Affleck, de 51 años, se estuvo quedando en una casa ubicada en el barrio de Brentwood, sin su esposa. Así lo confirmó el sitio TMZ, que también informó que la pareja “simplemente no puede hacer que las cosas funcionen” y van camino a un divorcio a menos de dos años de haber pasado por el altar .

Mientras ella estaba en el estudio, Affleck fue visto en Santa Mónica paseando con Samuel, el menor de sus hijos fruto del matrimonio con Jennifer Garner. El actor también tenía su anillo de boda puesto.

A pesar de los rumores de separación, Jennifer Lopez aun usa su anillo de bodas x17/The Grosby Group

En el día de ayer, la revista In Touch aseguró que una persona cercana a la pareja aseguró que esta relación ya está acabada, a tal punto de que él se “mudó” de la lujosa casa que compartían, que tanto les costó conseguir. “Ya está escrito: se acabó. Se dirigen al divorcio y, por una vez, ¡Ben no tiene la culpa!”, le manifestó el informante al medio.

“Ahora se está centrando en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños, que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla . No hay forma de que pudiera durar”, agregó esta persona.

Según indicó el medio, uno de los principales problemas que mantuvo la pareja a lo largo de estos años fue cómo cada uno de ellos trató su relación con los medios. La cantante era más permisiva a la hora de exponerse ante la prensa, mientras que él siempre intentó esquivarlo. Aunque este no habría sido el motivo de la separación, es una de las grandes diferencias que mantienen.

Affleck y su hijo, Samuel, en las calles de Los Angeles x17/The Grosby Group

La relación entre Lopez y Affleck nació a comienzos de la década de los 2000; todo parecía color de rosas cuando anunciaron su boda, la cual, finalmente, fue cancelada en 2003. A pesar de ello, su vínculo continuó un tiempo más, hasta que terminaron confirmando su separación. Recién en 2021, luego de que cada uno conformara sus respectivas familias y se separaran de sus parejas, se reencontraron, reconciliaron y revivieron aquella llama que había quedado encendida por tanto tiempo. Los actores decidieron apostar de lleno a su relación y se casaron en julio de 2022.

LA NACION