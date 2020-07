Bendita: el día que Roly Serrano invitó a comer un asado a Harvey Keitel

Roly Serrano y su paso por el cine internacional. Crédito: Instagram

A pesar de su extensa y notable carrera en cine, teatro y televisión, es casi imposible que a Roly Serrano no le pregunten por su recreación de Diego Maradona para la película Juventud . Y es que las anécdotas que rodean ese rodaje de 2015 son muchas, y todas igualmente peculiares y atractivas.

Filmada en Suiza, la película de Paolo Sorrentino contaba con Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz, Paul Dano y, por supuesto, el actor argentino interpretando al mejor jugador de fútbol de la historia.

De paso por Bendita , Beto Casella cayó en la pregunta obligada. Y esta vez Roly no habló de cómo desayunó muchas veces con Jane Fonda sin saber quién era, de los admiradores que todavía creen que el autógrafo que tienen se los firmó el mismísimo Maradona, tampoco que el casting en el que lo eligieron fue a través de Skype y contó con un involuntario desnudo. Nada de eso, esta vez el actor eligió narrar una historia menos conocida de aquella experiencia.

"Estuvimos dos meses juntos filmando. Incluso con Paul Dano, con el que después hice otra película en Perú, construimos una amistad. Y con Harvey Keitel, también . Cuando vino a la Argentina por última vez a filmar estuvo buscándome, consiguió mi teléfono, me llamó, vino a casa y comimos un asado. Son gente normal".

La pregunta que sobrevoló a los panelistas, y también a los televidentes, fue cómo se comunicaron ambos actores. Carla Czudnovsky lo planteó con humor: " Roly, no me digas que hablás inglés porque me muero muerta ". A lo que el intérprete le contestó con el mismo espíritu: "Es 'very difficult' para mí".