Edith Hermida, enfrentada a sus compañeras.

11 de diciembre de 2020 • 22:03

Es cierto que, de los programas de la televisión abierta, Bendita tal vez sea el que tiene mayor pluralidad en sus filas. Así los informes, que hoy más que nunca son el alma de la propuesta, se suelen acompañar con múltiples miradas en tonos más o menos fervorosos. Este viernes, el contrapunto creció a raíz de un nuevo hecho de maltrato de Chiche Gelblung hacia su colega María Ripetta.

Luego de un prolijo resumen sobre las descalificaciones que recibió la periodista por parte del conductor de Crónica sobre el caso Maradona, la cámara de Bendita se posó sobre la indignación de Mercedes Ninci: "Es impresionante e impresentable el maltrato de Chiche Gelblung", para luego continuar con sarcasmo: "Sos un excelente periodista, un capo, 30 años en la revista Gente, hiciste las mejores notas de la historia y te merecés el Pullitzer, pero no tenés ningún derecho a tratar mal a tus compañeros. A Chiche se le perdona todo en este país".

Como es habitual en Ninci, intentó al aire contactarse con la damnificada que, vía WhatsApp le bajó los decibeles al tema: "Aunque no parezca me adora. Viste cómo es, al rato se le pasa". Pero Mercedes siguió en su línea de pensamiento: "Ripetta, no perdones esto. Ella es una periodista brillante, no puede bancarse esto". Victoria "Juariu" Braier aportó al enojo: "La descalifica mucho. Al aire está diciendo que se debería ir, la invita a irse del programa" y Any Ventura fue contundente: "Igual, esto no tiene nada de gracioso. Lo que pasa es que ella necesita trabajar".

Cuando parecía que todas las panelistas tenían un discurso único, Edith Hermida aportó un enfoque diferente y se enfrentó a sus compañeras: "No hubo maltrato, fue una discusión, ella también es picante. No entiendo por qué ustedes enseguida lo ponen de esa manera. Porque sino estamos inhabilitando la discusión entre un hombre y una mujer".

El tema se cerró sin acuerdo evidente, pero con la voz de Mercedes Ninci todavía resonando: "Estoy harta de los maltratos de Chiche. Es horrible cómo trata a Ripetta y cómo trata a todo el mundo. Me parece que maltratar a una mujer en televisión es un juego horrible".

