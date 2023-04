Pampita reveló detalles de su relación con “La China” Suárez: “Debemos ser un ejemplo”

escuchar

Carolina “Pampita” Ardohaim y Eugenia “La China” Suárez protagonizaron en 2015 uno de los legendarios escándalos del mundo del espectáculo, en el que se habló de gritos e infidelidad, y hasta la palta tomó una gran popularidad. Tal fue la dimensión de la pelea que cuesta creer que ambas construyeron un vínculo... pero así fue. Y la modelo recientemente reveló el por qué de esta importante decisión.

Pasaron ocho años desde el “Palta gate”, como se llamó al enfrentamiento que protagonizaron Benjamín Vicuña, Pampita y La China, surgido tras el supuesto hallazgo que la modelo realizó: habría encontrado a los actores teniendo relaciones en un motorhome. En ese entonces, eran protagonistas del film El hilo rojo y allí habría surgido el amor. Rápidamente, se dio a conocer a los medios el escándalo y no faltó ningún condimento para que se convierta en el tema de conversación del momento.

Cuando Pampita fue mamá de Ana, su última hija, junto a Roberto García Moritán, La China Suárez los felicitó Instagram: @sangrejaponesa/ @pampitaoficial

Entre negativas por parte de los actores, llegó el blanqueo de su relación, que se extendió por cinco años, con dos hijos en común que conformaron una familia ensamblada junto a los tres niños de Vicuña y Pampita. Los pequeños habrían llegado a traer paz a todos, lo que llevó a las dos mujeres a buscar un vínculo cordial y apropiado para que nadie la pase mal.

Sin embargo, tiempo atrás, cuando se filtraron las primeras imágenes en las que estaban juntas en diversos eventos familiares, fue un llamado de atención para el público. Ambas se limitaron a indicar que mantenían una buena relación. Ahora, Pampita brindó más detalles acerca de los motivos que las impulsó a lograr esta armonía.

Benjamín junto a sus hijos (Foto Instagram @benjaminvicuna.ok)

“Somos todos adultos en esta familia, muy cuidadosos y muy respetuosos… siempre ponemos en primer lugar a los chicos. Compartimos muchos momentos: colegios, cumpleaños, bautismos, comuniones, donde todos tenemos que estar. Así que hemos cultivado mucha paz para que los chicos se sientan muy cómodos y ellos saben que podemos estar todos juntos en el mejor ambiente”, explicó Pampita en diálogo con la revista Velvet.

En este sentido, remarcó que todos los adultos involucrados mantienen el mismo eje, con la prioridad en los cinco niños. “Todos somos muy generosos, todos sabemos que somos familia y que tenemos hijos, que son hermanos y que tenemos que ser mejores. Debemos ser un ejemplo para ellos”, destacó con un especial halago para La China.

La China y Pampita, durante un evento en un shopping Gerardo Viercovich

Por su parte, la actriz se limita a guardar silencio acerca de la relación que mantiene con la modelo. Sobre todo, luego de su separación de Benjamín Vicuña, en agosto de 2021. Desde entonces, el actor chileno no duda en mostrarse junto a la madre de sus hijos, por ejemplo en el cumpleaños de un año de Ana, la hija que tuvo con su nuevo esposo, Roberto García Moritán.

No obstante, a pesar de tener esta premisa de relaciones pacíficas y cordiales en post del bienestar de los niños no se estaría aplicando en el vínculo entre Benjamín y La China, quienes desde su separación habrían tenido diversos altercados personales, por lo que no mantendrían un fluido diálogo.

