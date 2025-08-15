Benjamín Vicuña mostró cómo fue el soñado festejo de cumpleaños de su hijo Amancio
Tras el regreso del pequeño al país, el actor chileno le organizó un festejo íntimo con temática Spider-Man
- 3 minutos de lectura'
Veinte días después de la fecha original, Benjamín Vicuña pudo organizar el tan esperado festejo de cumpleaños para Amancio, su hijo menor, fruto de su relación con la China Suárez. El pequeño cumplió cinco años el pasado 28 de julio, pero en ese momento se encontraba en Estambul junto a su madre, sus hermanas Magnolia y Rufina, y su nuevo padrastro, Mauro Icardi, por lo que la celebración paterna tuvo que esperar.
La fiesta se llevó a cabo en Buenos Aires con la presencia de compañeros de colegio, amigos y familia. En sus redes sociales, el actor chileno compartió un extenso video que retrató la alegría de la jornada, que tuvo un mago que dejó boquiabierto al cumpleañero con sus trucos, piñata repleta de sorpresas, inflables y hasta un metegol decorado con la figura de Lionel Messi.
La temática elegida para la fiesta fue el superhéroe favorito del pequeño: Spider-Man. El hombre araña apareció en gigantografías, globos rojos y azules, souvenirs, la piñata y, por supuesto, en la torta que Amancio sopló rodeado de su papá y sus hermanos Magnolia y Benicio, este último fruto de la relación de Vicuña con Pampita Ardohain.
Cabe recordar que el día de su cumpleaños, Amancio ya había tenido un primer festejo en Estambul, donde la familia ensamblada disfrutó de una salida en yate y una decoración con globos dorados en forma de número cinco, además de otros en los colores del club en el que juega Icardi, el Galatasaray. En esa ocasión, la China le dedicó un emotivo mensaje: “Felices cinco años, príncipe de mi vida. Te merecés todo porque sos el más bueno y dulce del mundo. Te amamos”.
Por su parte, Vicuña lo saludó a la distancia con un video que recopiló momentos especiales y un mensaje lleno de ternura: “Eres un niño feliz, Amancio, de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre”.
Pero este viernes, el video de la fiesta, que el actor compartió en su cuenta de Instagram, no pasó desapercibido para sus seguidores, ya que llegó en medio de las versiones que indican que el actor no estaría de acuerdo con que Amancio y Magnolia se muden con la China Suárez a Turquía. Con este gesto, volvió a dejar en claro que, para él, Buenos Aires es el centro de vida de sus hijos.
En una de sus últimas apariciones públicas en televisión, Benjamín Vicuña se mostró negado a que los menores comiencen a vivir en Medio Oriente, pero por sobre todas las cosas que se vean expuestos a una constante intimidación de los medios. "Me da tanta vergüenza tener que estar hablando de estas cosas que son domésticas, permisos, viajes, vida familiar... tener que dar explicaciones es rarísimo", dijo el chileno en diálogo con Intrusos (América TV).
“Nosotros conversamos y siempre preservamos a los chicos que son lo más importante", aclaró; acto seguido, consultado sobre las versiones que dicen que la China Suárez ya tendría todo preparado para que sus hijos inicien una nueva vida en el exterior, Benjamín fue conciso: "No hay ninguna posibilidad“.
Otras noticias de Celebridades
"La más dolorosa". El emotivo video con el que Evangelina Anderson anunció su regreso al país tras su separación de Demichelis
"Así empezó". Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
Ruptura confirmada. Quién es la tercera en discordia en la separación de Eva Anderson y Martín Demichelis
- 1
Homo Argentum: un irregular catálogo de pecados capitales, a la argentina
- 2
Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix
- 3
Charly García, Nito Mestre, Raúl Porchetto, León Gieco y María Rosa Yorio, en un reencuentro muy especial
- 4
Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión