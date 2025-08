Benjamín Vicuña contó por qué fue al cumpleaños de la hija de Pampita y Roberto García Moritán

El 22 de julio, el cumpleaños de cuatro de Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, encendió las alarmas. La celebración íntima, que tuvo lugar en Villa La Angostura, se vio eclipsada por un invitado de lujo: Benjamín Vicuña. La presencia del actor en medio de rumores de crisis con su actual pareja, desató la especulación de una posible reconciliación con la modelo y se vio obligado a dar explicaciones al respecto.

Benjamín Vicuña dijo presente en el cumpleaño de Ana (Foto: Instagram @julinovarro / @gossipeame)

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), el galán chileno fue consultado sobre cómo transita estos días en los que se encuentra en Buenos Aires junto a sus tres hijos mayores, mientras los dos menores están con María Eugenia ‘la China’ Suárez en Turquía. “Bien, estoy bien, con mi chiquito, gracias por no grabarlo. Estamos terminando las vacaciones de invierno, así que bien, con Benicio, Beltrán y Bauti, y bueno, Magnolia y Amancio, que están en Turquía y vuelven estos días de las vacaciones”, expresó.

Benjamín Vicuña rompió el silencio en diálogo con Desayuno Americano (Foto: Captura TV)

En ese sentido, el cronista quiso saber cómo sigue la situación con la ex Casi Ángeles, quien unas semanas atrás lanzó contundentes declaraciones luego de que él le revocara el permiso para que viajaran al país en Oriente Medio. “Chicos, no podemos seguir hablando más del tema porque la verdad es que no da para más. Hay un arreglo, por supuesto... bueno, no hay un arreglo, estamos buscando una manera para que puedan estar con su mamá y puedan estar conmigo, para que vayan al colegio. Y bueno, vamos a encontrarle la vuelta”, señaló.

Y continuó: “Son muy chiquitos y es un tema delicado, pero me imagino que en su momento vamos a hablar de eso”.

Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez en tiempos felices y junto a sus hijos (Foto: Redes Sociales)

A raíz de su respuesta, el periodista comparó la situación con Rufina, hija de la actriz y Nicolás Cabré, con quien parece no tener inconvenientes con los viajes al exterior de su ex. “No me hagas hablar de Rufina, la amo, tiene un vínculo súper lindo con Nico, pero cada uno educa y cada uno hace lo que puede”, comentó.

Por otra parte, el movilero le preguntó sobre su presencia en la celebración de la hija menor de Pampita. “Yo fui de vacaciones con mis hijos, se armó un tema porque coincidimos en el cumpleaños de Anita, porque es hermana de mis hijos. Fuimos con mi novia y con sus hijos, pero después salió como que habíamos vacacionado juntos, cualquier cosa. No hay nada nuevo, es lo que vengo haciendo como muchas personas lo han visto durante muchos años, intentar tener un buen vínculo, intentar construir una familia, de contrato, con maneras”, sostuvo y agregó: “Siempre le intentamos encontrar la vuelta, y en ese sentido es lo que espero que también en algún momento podamos hacer con los más chiquitos, porque es lo mejor para ellos, básicamente”.

Por último, se refirió a la supuesta crisis que estaría atravesando con Anita Espasandín. “Estamos súper bien, contentos, enamoradísimo... me acompaña, está al pie del cañón y me demostró su grandeza y capacidad”, explicó.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña oficializaron su relación en 2024 (Foto: anita.espasandin)

Cabe destacar que este viernes en Intrusos (América TV), comentaron que las palabras de Suárez habrían provocado el quiebre de la relación entre el actor y la economista. “El tema es que el posteo de la China Suárez, aquel que titulo ‘el padre del año’. Ese posteo retumbó en la relación”, dijo Paula Varela.

“Cuando lo lee Anita le pide explicaciones a Benjamín y Benjamín se tuvo que sentar con Anita para explicar este posteo, para dar cuantas de todo esto”, puntualizó la periodista.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín estarían atravesando una crisis

“Ahí se detuvieron, eso fue importante. Ella tiene hijos con su exmarido y comparten. Tuvo que dar explicaciones y ahí ella, por primera vez, le tuvo que explicar que tenía que ver con las adicciones, le dijo la verdad, le contó que en este momento él está bien... Anita nunca había visto situaciones de adicciones al lado de él, para ella era algo desconocido”, cerró.