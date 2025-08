La emoción de Benjamín Vicuña al ver una dulce foto comparativa entre sus hijas Blanca y Magnolia

El 8 de septiembre de 2012 marcó un antes y un después en la vida de Benjamín Vicuña. Blanca, su hija mayor, fruto de su relación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, murió a los seis años tras contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México. Todos los años la recuerda tanto la fecha de su cumpleaños, el 15 de mayo, como en el octavo día de cada mes y cuando se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Asimismo, en 2023 publicó su primer libro Blanca, la niña que quería volar (Planeta) donde justamente reflexionó sobre el duelo. Así como todo el tiempo tiene a su primogénita en mente, esta semana no pudo evitar conmoverse al ver una comparación entre ella y Magnolia, su hija de siete años, fruto de su relación con María Eugenia ‘la China’ Suárez.

Esta semana, la cuenta de fans de Instagram @hermanitosvicuna_ compartió unas fotos en blanco y negro de Blanca y Magnolia, en la que se pudieron advertir sus similitudes físicas. “Blanca y Magnolia. Al ver estas fotos de Magnolia se me vinieron estas de Blanquita”, comentó la página. Lo llamativo fue que entre los más de 4000 “Me Gusta” se destacó el de Benjamín Vicuña, quien no pudo evitar reaccionar a la dulce comparativa.

Benjamín Vicuña le puso "Me Gusta" a una publicación que evidenciaba los parecidos entre sus hijas Blanca y Magnolia (Foto: Instagram @hermanitosvicuna_)

Esta no es la primera vez que se ve la similitud entre las hermanas. En 2023, en medio de una entrevista para De tú a tú (Canal 13 de Chile) con Martín Cárcamo, Magnolia, que por entonces tenía cinco años, sorprendió a su padre con una pregunta: “Papá, ¿o no que Blanca es parecida a mí?”. La emoción de Vicuña lo dijo todo. “Blanca es igual a ti”, le respondió.

Blanca y Magbolia Vicuña (Foto: Instagram @hermanitosvicuna_)

En varias ocasiones, el protagonista de La voz ausente (Disney +) reveló que con sus hijos, Bautista (16), Beltrán (13) y Benicio (11) - fruto de su relación con Ardohain -, y Magnolia (7) y Amancio (5) - a quienes tuvo con Suárez -, suelen hablar sobre Blanca como si estuviera con ellos. “Con una sonrisa, en la mesa de cómo le ponía kétchup a las papas, que le echaba más que Bauti... Y lo tomamos con amor y con dulzura. Eso lo voy a seguir haciendo, porque recordar con cariño y con amor, no con angustia, hace que las personas no se vayan, no mueran. Después de más de 10 años, estoy en una etapa en la que la puedo recordar desde ese lugar. Y Magnolia lo vive así, con dulzura y amor, no con nostalgia”, le contó a Catalina Dugli en Agárrate Catalina (La Once Diez-Radio Ciudad) en 2023.

En cuanto a su hija menor, reconoció que siempre mostró mucha curiosidad por su hermana mayor. “Me pregunta: ‘¿Qué le pasó?, ¿dónde está?, y ¿por qué?’. Y, una y otra vez... Yo traté, con mis herramientas y las que me dieron en su momento los psicólogos, de tratar de contestar lo mejor por su seguridad. Pero en esa nota quedó registrado algo que me emocionó”, reveló.

La hija mayor de Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain murió el 8 de septiembre de 2012 a los seis años. Durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México, contrajo una bacteria y debieron internarla en un centro de salud en Santiago de Chile. El cuadro empeoró en cuestión de días y sufrió una neumonía hemorrágica, que derivó en una falla multisistémica que terminó provocando su muerte.