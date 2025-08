Ángel de Brito reveló impactantes datos del escándalo del motorhome entre Benjamín Vicuña, Pampita y la China Suárez

Mientras Carolina ‘Pampita’ Ardohain disfruta de su soltería en Ibiza, momento que elige inmortalizar en sus redes sociales, los usuarios lanzaron algunas críticas sobre cómo la modelo transita este momento de su vida. A raíz de esto es que Ángel de Brito salió a defenderla y transportó a la audiencia a uno de los escándalos que atravesó: el del motorhome con Benjamín Vicuña y la China Suárez.

“Conociéndola hace siempre estos videos, los hace casada, soltera, de duelo, de no duelo, le gusta mostrar que está bien. Está bárbara, por qué no lo va a mostrar”, expresó el periodista en su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live) sobre los videos que su excompañera publica en su cuenta de Instagram, donde acumula 8.2 millones de seguidores.

Ángel de Brito recordó un viejo escándalo de la farándula argentina (Foto: Captura Instagram/@bondi_liveok)

Fue tal el tiempo de trabajo que compartió con ella que el conductor se animó a dar su opinión. “Yo tuve todas las versiones de Pampita porque viví todas sus gestiones. La viví con Vicuña, la viví separada de Vicuña, el motorhome. Después, los novios alternos que pasaron en el medio con Pico (Mónaco) y en el medio también con otras cosas y Moritán. La mejor versión de Pampita, para mí, personal, como compañera, fue la buena época de Pico“, señaló.

Y continuó: “La vi más vinculada con todo el mundo. A ver, no hablo solo de mí, porque yo tenía una relación muy particular, porque estábamos al lado todo el día, teníamos vínculo obligatoriamente, pero la vi más relajada con todo el mundo, más integrada. Por ahí, en otras épocas, venía muy, muy al palo de trabajo, hacía cinco programas por día, venía El Bailando”.

Pero no solo se refirió a la mejor época de Pampita, sino también a la más difícil. “La peor, obviamente, fue la separación con Vicuña, porque lo sufrió muchísimo. Sintió que su proyecto de familia se le fue por una infidelidad, por muchas, pero por una que vio con sus ojos in fraganti, porque todas las otras las había escuchado, se las habían contado, había visto mensajes, bla, bla, bla. Pero esta la vio”, subrayó.

La China Suárez y Benjamín Vicuña se conocieron durante el rodaje de El hilo rojo, a fines de 2015 Instagram

En aquel entonces, la modelo le contó cómo fue la famosa secuencia entre el galán chileno y María Eugenia ‘la China’ Suárez en el motorhome, mientras grababan escenas para la película El hilo rojo, la cual protagonizaron en 2015. “Ese fue un fin de semana de terror para ella, obviamente. Se filtró la información. Entonces, cuando yo veo, le pregunto a Pampita y me empieza a contar por Twitter, por DM de Twitter, todo lo que había visto en el motor home. Me hizo todo el relato. Digo: ‘Che, Caro, ¿esto es cierto?’. Me dice ‘sí, es cierto’. Le preguntó ‘¿Me podés contar?’ Así arrancó la charla. ‘Te cuento, pero no muestres los mensajes’, fue la respuesta y me hizo todo el relato“, recordó.

La China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita (Foto: Instagram @sangrejaponesa / @benjaminvicuna.ok / @pampitaoficial)

Y detalló: “Empieza el rumor de la China que andaban y yo empiezo a hablar con gente de la filmación que me confirman que tenían un vínculo. Le llega ella, ella estaba en un restaurante de Costanera. La filmación estaba transcurriendo ahí, a unos metros del lugar, no sé en qué parte exactamente de la costanera. Alguien le avisa de la filmación, Pampita se va, agarra el auto, deja la comida, abandona la mesa y se va con sus amigas a la filmación. Primero va a un motorhome, no le emboca, después se va al otro y ahí los emboca in fraganti. Vio eso y enloqueció”.

Por otro lado, sobre la ex Casi Ángeles, quien juró por su hija Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- que no estaba en una relación con Vicuña, Ángel de Brito dijo: “Me contó su versión y Pampita la fajó. En ese momento se dijo que le había roto una costilla a Vicuña”.