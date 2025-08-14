La China Suárez mostró todos los detalles de su lujosa mansión en Turquía

María Eugenia ‘la China’ Suárez sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de la imponente propiedad a la que se mudó con Mauro Icardi en el exclusivo barrio de Beşiktaş, en Estambul. La actriz, que atraviesa una nueva etapa junto al futbolista del Galatasaray, dejó ver distintos rincones de su hogar y generó un gran revuelo en redes sociales.

El anuncio oficial de la mudanza llegó días atrás con una foto de un llavero, en el que se podían ver las iniciales “M” y “E” grabadas en color rosa brillante. “Oficialmente mudados”, escribió junto a la imagen, que rápidamente acumuló miles de reacciones. Algunos usuarios no pasaron por alto un detalle: la presencia de una escultura de león, animal que representa al club en el que juega el futbolista y, a su vez, símbolo que en el pasado también aparecía en publicaciones de Wanda Nara, lo que alimentó especulaciones y comentarios entre los distintos bandos del Wanda Gate.

La China Suárez posó en bikini en su enorme jardín (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

En las postales que compartió, la actriz posó en su nuevo vestidor. El mismo cuenta con un espejo de cuerpo entero e isla central para el almacenamiento de sus prendas. Este lugar especial de su casa lo mostró mientras lucía un look veraniego con bikini animal print y vestido blanco de escote en V. Más tarde, mostró el extenso jardín con césped prolijamente cuidado y vegetación frondosa, escenario ideal para sus fotos al sol con un traje de baño marrón con detalles negros.

La propiedad, ubicada a pocos metros del estrecho del Bósforo, combina el encanto de la arquitectura europea con toques modernos. Según detalló la periodista Karina Iavícoli en Intrusos (América TV), se trata de una mansión remodelada a nuevo, con todos los lujos y comodidades necesarias para los enamorados y sus hijos. “Tenemos en exclusiva dónde van a vivir porque entre hoy y mañana están haciendo la mudanza a esta súper mansión. Ya habíamos adelantado que es muy cerca del Bósforo. El barrio se llama Beşiktaş. Es un lugar increíble. Tiene toda la mezcla de la parte europea de Turquía con toda la modernidad. Hay bares, teatros y galerías. Es espectacular”, señaló la panelista.

La China Suárez le mostró a Wanda Nara su nuevo vestidor de lujo (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“Eugenia está comprando los muebles. Me contó gente muy cercana, que estos son los pasos que ellos van dando, porque es una casa que la van a poner como nueva, con todas las comodidades y es un lugar realmente hermoso donde le va a permitir también a ella moverse sola si quiere”, continuó con los detalles la periodista sobre cuáles son los preparativos que se encuentra organizando la China en estos días.

Además, Iavícoli reveló que la actriz analiza gran cantidad de propuestas laborales en Turquía, aunque lo que más evalúa son aquellas opciones que le permitan compatibilizar sus proyectos con la exigente agenda deportiva de Icardi. “Tuvo varias ofertas de trabajo en Turquía y está viendo cuáles acepta porque la carga horaria de él es importante y está mucho tiempo fuera de la casa. Así, cada uno, aunque estén juntos, empieza a hacer su vida. Es hermoso el lugar”, remarcó.

La China Suárez se mostró relajada en uno de los patios externos de su nueva mansión (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El paso más difícil sin lugar a dudas será el de llevar a vivir a sus hijos a Medio Oriente. Si bien Nicolás Cabré ya aceptó que Rufina comience a vivir a partir de septiembre en Estambul, Benjamín Vicuña sería el más reacio a permitir que Magnolia y Amancio dejen su centro de vida en la Argentina. Por lo que las conversaciones entre los abogados de la China Suárez y el actor chileno serían intensas por estos días de agosto.