Benjamín Vicuña reapareció tras su pelea con la China y preocupó a todos

Épocas más felices: Benjamín Vicuña cuando todavía estaba con la China Suárez Crédito: Gerardo Viercovich

28 de noviembre de 2019 • 18:13

La separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña ha sido el tema excluyente de la prensa del corazón desde el martes pasado, cuando la actriz y modelo confirmó que había decidido cortar con el chileno luego de tres años de relación y una hija en común, Magnolia.

Luego del final de Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece) el dúo tomó distintos rumbos: ella eligió vacacionar con sus hijas en las playas de Miami, mientras que él se trasladó hasta el desierto de Atacama, en Chile, para grabar otra serie, Inés del alma mía.

Una vez terminado ese compromiso, Vicuña reapareció en Santiago para cenar en una reconocida parrilla chilena, donde comió un churrasco, comida vedada en el hogar que compartía con la China, que es una ferviente vegetariana.

Benjamín Vicuña reapareció en una parrilla chilena tras su separación de la China Suárez Crédito: Instagram: @chusmeteando1

Tal vez por el cansancio del largo rodaje o por la delicada situación sentimental que atraviesa, las fotos que le tomaron muestran al actor visiblemente desmejorado, con barba de varios días y ojeras bajo los ojos.

Vicuña volverá a la Argentina el próximo viernes, fecha en la que cumplirá 42 años, con el objetivo de pasar el día con sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán -producto de su relación con la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain- y Magnolia.

Por su parte, la China no reveló cuáles fueron las causas detrás de la publicitada separación, aunque no cerró la puerta a una futura reconciliación. "No es algo definitivo ni mucho menos", admitió, durante una entrevista con Los ángeles de la mañana (eltrece).