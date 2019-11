La China Suárez volvió al país y confirmó nuevamente su separación de Benjamín Vicuña

Recién aterrizada en Ezeiza, luego de pasar unos días en Miami y Orlando, Eugenia "la China" Suárez confirmó nuevamente su separación de Benjamín Vicuña, aunque no quiso hablar del tema delante de sus hijas.

Acompañada por su madre y sus dos hijas, Rufina y Magnolia, la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza habló con Confrontados, aunque no quiso dar demasiados detalles al respecto. "Estoy muy bien, gracias", fueron sus primeras palabras cuando la cronista del ciclo le preguntó cómo estaba atravesando la separación con Vicuña. Y, enseguida, agregó: "Estoy con mis hijas por fa, cuidado con lo que decís porque..", expresó sin terminar la frase y dando a entender que las pequeñas no están al tanto de la situación.

Luego, la China contó cómo fueron sus días de playa y shopping en Estados Unidos. "Divinos por suerte. Necesitaba irme de vacaciones. Estuvo buenísimo", lanzó sin entrar en detalles, aunque aseguró que en verano volverá a tomarse unos días para recargar pilas y enfrentar nuevos proyectos laborales.

A casi un mes de terminar el año, la cronista le preguntó sobre cómo había sido su temporada y, aunque sin muchas ganas, la protagonista de ATAV reflexionó: "No sé, es muy temprano para hacer un balance. Fue muy bueno en lo laboral, así que estoy muy contenta".

Por último, la periodista quiso indagar sobre cómo es su relación actual con Vicuña por estos días. "Estoy con mis hijas, no quiero hablar de eso por fa. Está Magnolia, no me parece", volvió a repetir una vez más. Sin embargo, antes de abandonar el aeropuerto confesó: "Con Benja esta todo bien, es el papá".