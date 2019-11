La China Suárez confirmó que está separada de Benjamín Vicuña Crédito: Instagram

Luego de varias semanas de rumores y especulaciones en torno a sí estaban juntos o no, la China Suárez rompió el silencio y confirmó su separación con Benjamín Vicuña.

Desde los Estados Unidos donde está de vacaciones junto a sus hijas Rufina y Magnolia, la China decidió h acerle frente a los rumores de crisis con Vicuña, aunque aseguró que nada es definitivo. "Estamos separados en este momento. No es algo definitivo. Nos tenemos mucho amor. Tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada hermosa. Hay mucho amor y no sabemos qué pasara el día de mañana", expresó en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana.

En cuanto a los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, si bien la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza prefirió no dar demasiados detalles, expresó: "Son muchos temas, muchos años. El por qué queda en la intimidad. No somos de hablar de nuestras cosas. Pero hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible. Hay que sentarse a hablar y barajar de vuelta, ver qué pasa", lanzó dejando abierta la puerta a una segunda oportunidad.

Tras asegurar que Vicuña se encuentra en Chile grabando una nueva serie, Suárez se refirió a los rumores que hablaban de un posible romance del actor con su colega española Elena Rivera, con quien está trabajando: "Sé que se hablaron muchas cosas y eso es lo que pasa cuando uno no habla, pero es parte de esta profesión".

Y enseguida, opinó sobre el posteo de Instagram, en el cual la española calificó a Vicuña de "bomba sexy": "Lo vi y lo hablé con Benja. Creo que no lo hizo con mala intención. Creo que fue más como una humorada. Ella no sabe que en la Argentina se habla mucho de nosotros. Me dio pena porque ella tiene su novio y tiene su historia. Sé que habló con Benja y le pidió perdón", aseguró.

El posteo de la actriz española que desató rumores de romance

Tras desmentir que haya "terceros en discordia", la China agregó: "Tuvimos una relación hermosa de mucho respeto y cariño. Yo lo adoro, es un padrazo y fue un novio espectacular pero, bueno, hay muchas cosas que tenemos que charlar".

Si bien aseguró que es un momento duro, la actriz advirtió que fue una decisión mutua y muy charlada. "Es muy duro y me cuesta demostrar cuando estoy mal o vulnerable. Por lo general, soy la que puede con todo, pero no fue traumático porque fue muy charlado. Fue sano, hemos sido muy maduros los dos. Más cuando hay amor y tenemos hijos de por medio. La charla la arrancamos los dos, dijimos: '¿Qué nos está pasando?, ¿qué hacemos con esto?'", contó revelando parte de la conversación que ambos tuvieron a la hora de distanciarse.

Enseguida contó todo lo que aprendió al lado de Vicuña y cómo se complementaron durante estos años. "Benja es más grande, es un hombre con más templanza que pasó por mucho. Yo soy más explosiva y él me ha sabido llevar muy bien durante estos años. Me enseñó a estar en familia, yo me crié con padres separados y no tenía eso familiar. De repente éramos Rufi y yo y pasamos a ser un montón", confesó.

En cuanto a la convivencia durante todo este tiempo, Eugenia expresó: "Rufi ama a sus hijos y sus hijos a Rufi. Tuvimos que aprender a convivir, a ceder y a amar a los hijos del otro que son ajenos. De alguna manera le pude dar a Rufi esa familia grande que a mí me hubiese gustado tener. Benja me enseñó muchas cosas y espero que yo también a él", repitió una vez más.

Al pensar en el futuro y cómo va a reorganizar su vida sin Vicuña, la modelo advirtió: "No soy muy de pensar, soy de ir paso a paso. No me como la cabeza pensando. Soy más relajada. Ahora estoy de vacaciones, que me las merecía después de un año de tanto laburo. Ahora en unos días voy a volver a Buenos Aires y voy a ver cómo sigue la vida".

Luego de reconocer que el padre de Magnolia tiene un ritmo de vida bastante difícil de seguir en cuanto a su trabajo y sus viajes, la joven aseguró que ella siempre lo apoyó en cada decisión. "Si tiene trabajo y le va bien hay que aprovecharlo. Tiene muchos hijos para mantener, no se puede dar el lujo de tomarse un año sabático", disparó.

A su vez, la China habló sobre la salud de su exsuegro y confirmó que se está recuperando favorablemente. "Fue solo un susto, por suerte. Le hicieron unos chequeos, pero ya está en su casa. Estábamos en constante comunicación con él", señaló dando a entender que mantiene una muy buena relación con el papá del chileno.

Por último, la actriz se refirió a su futuro laboral y dejó entrever que es muy posible que haya una segunda temporada de ATAV. "Laboralmente fue el mejor año lejos. Amé a Raquel, amé ATAV. Hasta el 27 de diciembre seguimos al aire, creo que va a haber una segunda temporada. Me encantaría porque me da mucha nostalgia que termine".