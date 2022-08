La teoría de Better Call Saul que es furor en redes y sorprendió a los fans de la serie

Breaking Bad, el más reciente capítulo de Better Call Saul, dejó a los fans de la serie con la intriga sobre la conversación que tuvieron Gene Takovic, actual identidad de Saul Goodman (Bob Odenkirk), y Kim Wexler (Rhea Seehorn), su expareja.

En una de las escenas más comentadas del episodio 6x11, Takovic realiza una llamada telefónica a Palm Coast Sprinklers, el negocio en California en el que supone trabaja actualmente Kim tras retirarse de la abogacía a causa del asesinato de Howard.

Aunque en la versión en idioma original disponible en Netflix la conversación no tiene audio, solo se escucha el sonido de los autos que pasan por la carretera y se ve cómo va aumentando la furia de Gene hasta empezar a golpear el teléfono, un usuario de Reddit notó que en la versión doblada para Alemania sí se incluyó parte del diálogo.

El audio compartido en Reddit fue dado de baja por los moderadores, pero en YouTube otros usuarios han replicado esta supuesta traducción. El portal gamerevolution.com consigna esta traducción al inglés del doblaje alemán viralizado en Reddit:

“No tienes idea de lo que yo hice o no hice, ¿está bien? Solo me puedes colgar una vez... Escucha... Kim, ¡por qué si quiera me estás hablando de esto! Ambos somos lo suficientemente inteligentes...”.

Jimmy, con la identidad de Gene, busca contactar a Kim Wexler AMC/Sony Pictures Television

Respecto a esta escena del capítulo 6x11 de Better Call Saul, Thomas Schnauz, su director y guionista, dijo a The Hollywood Reporter, que sí escribieron un diálogo para esta escena, pero que decidieron no ponerlo en el episodio porque les pareció que era suficiente con la llamada de Gene y Francesca (Tina Parker), la exsecretaria de Jimmy McGill y Kim Wexler.

Schnauz también confirmó en Variety que en un próximo episodio se revelará el contenido de esta llamada y por qué generó la furia de Gene.

“Sí, hay una escena escrita con eso. Lo que realmente se dice en la llamada se abordará en un episodio futuro. Conoceremos algunos detalles más de lo que se conversa. Debido a que acabábamos de recibir una llamada telefónica muy larga con Francesca y Gene, nos preguntamos si realmente queríamos pasar a escuchar otra larga llamada telefónica. Nos pareció que sería interesante no escuchar los detalles sobre lo que escuchó de Kim y dejar eso para más tarde. Algo lo molestó, no sabemos exactamente qué, pero vamos a ver cómo lidia con ese dolor”, declaró el escritor.

Cómo fue el regreso de Walter y Jesse en Better Call Saul

En los últimos episodios, finalmente, se dio el cruce con el universo de Breaking Bad y el retorno de Walter White y Jesse Pinkman, interpretados por Bryan Cranston y Aaron Paul respectivamente, a la pantalla. Atención: está apartado contiene spoilers.

Walter White y Jesse Pinkman finalmente aparecieron en Better Call Soul

Hubo un hecho en particular que levantó aún más las expectativas: antes de su estreno, se dio a conocer que el capítulo 11 de la sexta temporada se llamaría Breaking Bad. Concretamente, el episodio tiene dos líneas del tiempo. La primera se ubica en el pasado, cuando Saul Goodman trabajaba en Albuquerque, mientras que la otra se ubica en el presente, cuando desarrolla su actividad en Nebraska bajo el nombre de Gene Takovic.

Lo atractivo es que no solo se repite el encuentro de los personajes, sino que se muestra algo más. En una primera instancia, se recuerda el secuestro del abogado por parte de Walter y Jesse para que ayude legalmente a liberar al traficante Brandon Mayhew. Aunque la situación ya es conocida por quienes vieron ambas series, se incluyen escenas inéditas que se relacionan con aquel episodio de la segunda temporada de Breaking Bad.