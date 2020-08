Si bien cuando Beyoncé sacó el álbum de música se consideraba a esa canción como una reivindicación del "orgullo negro", algunas personas sostienen ahora que la letra considera que la mujer de la que habla es un objeto

Beyoncé acaba de presentar un nuevo video que tituló Black Is King (Disney Plus). La pieza audiovisual pretende ser un álbum en un nuevo formato e incluye la música de su disco The Lion King: The Gift. El video recibió elogios por la calidad de la producción presentada, aunque también provocó la crítica de algunos seguidores que señalaron que hay un mensaje racista en él.

La cantante y compositora pop tiene todas las giras suspendidas debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, en los últimos meses, se preparó para este gran lanzamiento que recibió críticas bastante ambiguas. Lo curioso es que los comentarios negativos aparecieron ahora, y no cuando la música que aparece en el video se publicó.Según algunos de sus seguidores, la cantante -que siempre reivindicó los derechos de la población afroamericana desde los principios de su carrera- deslizó un mensaje negativo en "Brown Skin Girl", una de las canciones que aparecen en el video recientemente presentado.

"Chica de piel marrón / piel igual que las perlas / Lo mejor del mundo / nunca te cambiaré por nadie más", dice la letra. En el nuevo contexto que atraviesa Estados Unidos, luego del asesinato de George Floyd, la discusión o incluso mera mención de los aspectos raciales genera cuestionamientos y debates.

Si bien cuando Beyoncé sacó el álbum de música se consideraba a esa canción como una reivindicación del "orgullo negro", algunas personas sostienen ahora que la letra considera que la mujer de la que habla es un objeto. Otras personas, por su parte, consideraron inapropiado el título del álbum y propusieron que, si una persona blanca titulara un disco "White is King" sería escandaloso.