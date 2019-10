Bhavi y Trueno se juntan para hacer "Fresko", su nuevo single que ya es tendencia

Crédito: Gustavo Cherro/Red Bull

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2019 • 00:00

Era la tarde del domingo en el Luna Park y más de 10 mil personas estallaron en gritos de euforia. Es que, en la pantalla gigante que estaba sobre el escenario, aparecieron las caras de Trueno y Bhavi. Dos de los principales referentes del freestyle y del trap argentino.

Y fue en ese momento que, el estreno del video de "Fresko" (el nuevo tema que los artistas compusieron juntos) se convirtió en el protagonista de la edición 2019 de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos , la competencia de freestyle más importante de Argentina. Pero también es un reflejo del gran momento en el que se encuentran estas dos promesas de la música.

La dupla, a quienes se sumó el productor musical Halpe y el director de videclips Facundo Ballve (reconocido por su trabajo con Duki, Cazzu y Khea), surgió a partir de la convocatoria de Axe. La marca los convocó para ser parte de la campaña de su último lanzamiento que, justamente, trabaja sobre el beneficio funcional de frescura. Juntos crearon "Fresko", retomando el significado que para los jóvenes tiene"ir fresco", es decir, estar relajado y ser auténtico. Algo que Trueno y Bhavi representan muy bien.

A las horas del estreno del tema, Trueno se convirtió en el primer campeón sub 18 de la competencia y la canción se convirtió en un hit viral que se volvió tendencia en YouTube : ya superó el millón y medio de views con un crecimiento que parece no detenerse. Al igual que el camino que viene recorriendo Axe en el territorio de la música desde el 2017 formando parte de diferentes festivales como Lollapalooza y Cosquín Rock, . Así como con su plataforma global Axe Music, la cual desembarcó el año pasado cuando hicieron un partnership junto a Martin Garrix, DJ #1 del mundo, con quien co crearon video clips y encuentros.