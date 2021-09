¿Más que amigos?: Anna Wintour, muy cerca del actor inglés Bill Nighy

Dicen que nunca es tarde para enamorarse y esa premisa parecer ser la que está siguiendo la editora de modas Anna Wintour, quien a poco menos de un año de divorciarse de Sheby Bryan volvió a apostar al amor. A los 71 años, se dio una nueva oportunidad y el dueño de su corazón sería el reconocido actor Bill Nighy, a quien seguramente se lo recuerde por su papel en Realmente amor, donde interpreta a un rockero en busca de popularidad.

Según fuentes cercanas a Wintour, afirman diferentes medios extranjeros, la relación va en serio. La flamante pareja lleva un tiempo saliendo y los flashes los han encontrado disfrutando de su mutua compañía en varias ocasiones. Wintour y Nighy son viejos amigos, incluso lo eran cuando ella estaba casada con el millonario estadounidense Sheby, con quien compartió su vida durante más de 20 años y de quien se separó, según informó Daily Mail, por tener un estilo de vida diferente.

“De hecho, Anna y Shelby no estaban juntos desde hace años, pero mantuvieron su separación con bajo perfil porque iban en diferentes direcciones. Lo que pasó con Shelby es una repetición de lo que pasó con David (su anterior marido), Anna se aburre y su carrera está por encima de todo”, reveló una fuente allegada a la especialista en moda. Antes había estado casada con David Schaffer, a quien dejó por el millonario estadounidense.

Lejos de mostrarse triste ante su separación, Wintour parece más contenta que nunca y se la ha visto cenando con Nighy en Nueva York a principios de este año y ahora viajaron juntos a Roma, en donde se mostraron disfrutado de buenos encuentros gastronómicos. Más allá de los flashes, ellos no han escatimado sonrisas ni abrazos.

Una amistad que mutó

Anna Wintour conoce al actor inglés desde hace 10 años Shutterstock

También es cierto que no es raro verlos juntos, ya que son amigos desde hace una década. De hecho, han compartido asientos en desfiles de moda y siempre se han mostrado a gusto juntos. Incluso, cuentan medios internacionales, que la reina de la moda -que ha inspirado el personaje de El diablo de viste a la moda- se sacó los lentes oscuros en una cena con el actor, algo que no suele hacer en público. “Anna estaba radiante todo el tiempo. Se veía feliz y en buena compañía. Estaba sonriendo mucho; ¡no usó los lentes en todo el tiempo! Estaban sentados juntos en una esquina disfrutando de un café”, comentó un mozo a Page Six. Su amistad con Nighy comenzó en 2010, cuando él acababa de separarse de la madre de su hija Mary, y desde entonces han pasado mucho tiempo juntos. Durante estos años, hubo rumores, pero ellos se encargaron de negarlos. Ahora, igual, la situación es diferente porque ambos están solteros.

Bill Nighy, un auténtico caballero inglés

Anna Wintour y Bill Nighy disfrutan de otra cena romántica al aire libre en Pierluigi's en Roma Mega/The Grosby Group

Conocido por sus papeles en Realmente amor, la saga de Inframundo o Piratas del Caribe: El Cofre de Davy Jones, Nighy también es dueño de un estilo muy particular y comparte con Wintour el amor por la moda. A los 71 años sigue muy activo y tiene varios proyectos laborales entre manos.

Nighy nació el 12 de diciembre de 1949, en Surrey, y se formó como actor en la escuela de drama Guildford, de Londres, pero antes de ingresar al mundo de la actuación trabajó como vendedor en una tienda de ropa de mujeres, donde ya coqueteaba con la moda.

Ya sea por las calles de Nueva York o de Roma, a los paparazzi no les cuesta encontrar a Wintour con Nighy y ellos no temen disfrutar en público de la relación que tienen, aunque por ahora ninguno de los dos ha querido hablar con la prensa al respecto.

LA NACION

Temas PersonajesEspectáculosRomances