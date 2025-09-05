Pablo Trapero presenta en Toronto su primera película en inglés

El cineasta argentino Pablo Trapero inició una nueva etapa en su carrera con el primer proyecto de una película en inglés con su firma llamada & Sons. Está basada en la aclamada novela de David Gilbert, reconocida como una de las más vendidas de la lista del diario The New York Times. El estreno mundial será en el Festival de Cine Mundial que se lleva a cabo en Toronto.

La obra, que en su versión literaria cautivó a miles de lectores con una mirada profunda y contemporánea sobre las relaciones humanas, llega ahora al cine en una adaptación que promete conmover al público global. El guion fue coescrito por la talentosa Sarah Polley, reciente ganadora del Oscar por Women Talking, quien aporta su sensibilidad y compromiso narrativo a la propuesta. En la dirección estará el multipremiado Trapero (El Clan), referente indiscutido del cine latinoamericano, capaz de combinar potencia visual, ritmo narrativo y un enfoque humanista que atraviesa toda su filmografía.

El estreno mundial de & Sons será en el Festival de Cine Mundial (Foto: Prensa)

El elenco es otro de los grandes atractivos del proyecto: Bill Nighy (Living) encabeza el reparto acompañado por Noah Jupe (A Quiet Place), George MacKay (1917), Johnny Flynn (Emma), Anna Geislerová (Something Like Happiness), Dominic West (The Crown), Arthur Conti (House of the Dragon) e Imelda Staunton (Harry Potter). Un cruce de generaciones y estilos interpretativos que aportan solidez y frescura al relato.

La música estará a cargo del compositor Cristóbal Tapia de Veer, responsable de las inolvidables partituras de The White Lotus, cuyo estilo rupturista e innovador lo convirtió en una de las voces más originales. Su aporte promete intensificar la atmósfera de la película y sumergir al espectador en una experiencia sensorial única.

Con un equipo creativo de prestigio y un reparto internacional de primer nivel, & Sons busca no solo rendir homenaje a la novela de Gilbert, sino también instalarse como una de las producciones más esperadas del año. Una apuesta que une literatura, cine y música en un proyecto destinado a dejar huella tanto en la crítica como en el público.

Pablo Trapero trabajó con la escritora Sarah Polley para el guion de la película Archivo

“Lo que más me atrajo de este proyecto fue la universalidad de una dinámica familiar ‘normal’ como núcleo de la narración. El sensacional elenco con el que estoy encantado de trabajar es un sueño hecho realidad. Ellos son el conjunto perfecto para abordar y elevar a estos personajes de la manera más poderosa, honrando la escritura igualmente potente de Sarah Polley”, señaló Trapero en un comunicado oficial en 2024, en el cual se había anunciado el comienzo del rodaje.

El estreno en Toronto marca además un hito en la carrera de Pablo Trapero. Después de consolidarse como una de las voces más potentes del cine latinoamericano y de haber sido distinguido en festivales de primer nivel como Cannes y Venecia, el director argentino desembarca ahora en un terreno internacional con su primera película hablada en inglés.

No es casual que la presentación mundial de & Sons se realice en el Festival de Cine Mundial de Toronto, considerado una de las principales vidrieras del cine global y plataforma clave hacia la temporada de premios. El desembarco de Trapero en este escenario no solo reafirma su prestigio como realizador, sino que también abre una nueva etapa para el cine argentino en el mapa internacional.