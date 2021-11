Bradley Cooper contó su verdad detrás de los rumores que lo vincularon con Lady Gaga

Quienes hayan visto Nace una estrella (2018) sabrán que tanto Bradley Cooper como Lady Gaga hacen un muy buen trabajo al retratar un romance y su tumultuoso avance a medida que el personaje de Gaga asciende a la fama.

Por supuesto que enamorarse en una película no es lo mismo que enamorarse en la vida real, pero a medida que los dos actores se acercaron a lo largo del tiempo en la producción, muchos comenzaron a preguntarse si los sentimientos se extendían más allá de las cámaras.

El actor se refirió a los rumores de romance con Lady Gaga

Los rumores del posible romance crecieron a partir de una interpretación íntima de su tema Shallow en los Oscar de 2019. Ahora, dos años después, Cooper ha explicado exactamente por qué parecían tan cómodos frente al micrófono.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Cooper anuló cualquier esperanza de una relación romántica, ya que dijo que la pareja definitivamente estaba actuando durante su interpretación de Shallow.

Los protagonistas de Nace una estrella interpretaron "Shallow" - Fuente: TNT

La estrella explicó que imaginó la actuación como una escena de la película en parte para ayudarlo a manejar sus miedos a cantar en vivo, diciendo: “Solo desde un punto de vista personal, reduce el nivel de ansiedad”. En cierto modo, se enamoran en esa escena de la película. Es ese momento explosivo que les sucede en un escenario frente a miles de personas.

En esta performance de los Oscar 2019, Cooper y Gaga estaban actuando

Aunque su relación parece puramente platónica, Cooper expresó grandes elogios hacia su ex coprotagonista mientras celebraba el lanzamiento de su nueva película y describía cómo Gaga lo dejó boquiabierto con su talento. Él explicó: “Nace una estrella es algo tan específico. Ella es terriblemente carismática y hermosa. Cuando la conocí, pensé: ‘No puedo dejar pasar esta oportunidad’”. Y agregó: “Pero luego, cuando comenzamos a trabajar juntos, me di cuenta, ‘Oh, oh, el cielo es el límite en términos de lo que ella puede hacer y su nivel de compromiso’”.