“Hay video”: explosiva revelación sobre el encuentro entre Mauro Icardi y “La China” Suárez

A pocos días de confirmarse la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, salieron a la luz nuevas versiones que apuntan al encuentro furtivo que habría mantenido el futbolista en París, Francia, con Eugenia “La China” Suárez. Este miércoles revelaron en Intrusos (América) que la “escapada” quedó registrada en el teléfono celular de uno de los dos protagonistas.

“Hoy, a la palestra y a instancias de la China Suárez y de un nuevo Icardi, uno que se presenta como un demonio, que fue capaz de mentirle a Wanda Nara mientras estaba con su hermana de paseo, hace poco tiempo allí en París, e ir a un hotel a verse con la China Suárez, a quien le paga el pasaje para cometer una infidelidad y luego el amigo no le responde…”, contextualizó Rodrigo Lussich, fiel a su estilo laberíntico, sobre las versiones que circularon en los medios de lo que habría pasado en un hotel parisino.

“Dicen que para disimular un poco la historia dijo: ‘Sí, estuve con tu marido, pero no le funcionó'. ¿Qué le va a decir? Incomprobable”, observó. En esa línea, la periodista Karina Iavícoli interrumpió al conductor para revelar un dato que hasta ahora era desconocido. “Hay video”, acotó la periodista. Ante la duda del conductor, esta sostuvo que las imágenes que existen son “de ese encuentro” en París.

Karina Iavícoli contó que uno de los dos grabó el encuentro en París Captura de TV

“¿Perdón?”, expresó Lussich para darle lugar a su compañera de contar lo que sabía. “Hay video. Una de las dos partes retrató ese encuentro, lógicamente”, contó. En medio de la sorpresa de sus compañeros en el piso, Virginia Gallardo agregó que pudo tratarse de un momento de cuando uno de ellos “fue al baño” y registró imágenes de la habitación.

“Que no le roben el celular a ninguno de los dos”, agregó entre risas Lussich. “Se puede perder en la Argentina ese celular”, ejemplificó Iavícoli mientras daba a entender que el encuentro habría sido grabado por la actriz, que está de viaje por la provincia de Jujuy para grabar su nueva película.

La conversación entre la China y Wanda

Días atrás, la periodista Paula Varela había reconstruido la conversación que mantuvieron Wanda y La China, luego de que la empresaria confirmara las versiones de infidelidad por parte de su marido. “Wanda llamó a la China Suárez. Ella atendió. Wanda le dice: ‘Escuchame, ya vi el teléfono de mi marido, vi todo y hablé con él, pero quiero saber qué pasó. ¿Se encontraron?’”, dijo.

Wanda Nara y la China Suárez habrían hablado en buenos términos

Además, reveló una contundente frase que le habría dicho Suárez a la mediática: “Sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente cara a cara. Pero quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro… No pudo”. Días más tarde, Yanina Latorre, en Los ángeles de la mañana (eltrece), agregó: “Solo se dieron un beso apasionado porque él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”.