El divertido desafío de MasterChef Celebrity que descolocó a Gastón Soffritti

Un nuevo reto puso de cabeza a más de un participante en MasterChef Celebrity (Telefe). Este jueves, la temática del programa se basó en los niños y para aprovechar la oportunidad, el jurado desafió a los cocineros con una dinámica que fue más allá de las ornallas: encargarse de atender a un muñeco bebé. “¡No sé que hacer”, expresó Gastón Soffritti cuando llegó su turno.

Santiago Del Moro llamó uno por uno a los participantes para poner a prueba sus habilidades. Cuando le tocó al actor, sus nervios fueron evidentes, ya que debió simular la hora del baño de un bebé. Con ayuda de Diego Topa, el invitado especial del programa, el concursante se dispuso a cargar la bañera de agua y sumergir a un muñeco de plástico, además de jugar con él.

Damián Betular

Detrás de cámaras, Gastón reconoció que no manejaba nada acerca de bebés. “¡Por suerte me sé bañar yo, y me da terror hacerlo con un pequeño!”. Sin embargo, aunque el actor se quejó, logró superar la prueba y volvió a su mesa para continuar con su plato.

Gastón Soffritti enfrentó el reto de bañar a un bebé en MasterChef Celebrity (Telefe)

Otra de las personalidades que logró la consigna pese a su nervios fue Victoria ‘Juariu’ Braier, a quién le tocó una tarea básica, pero no por eso menos importante: cambiarle los pañales a dos bebés. No obstante, la participante se lo tomó con mucho humor y con la ayuda del animador infantil, siguió el paso a paso de la rutina.

Durante su turno, la influencer tuvo una reacción inesperada. “Me dan unas ganas...”, comenzó expresando, y Del Moro, que estaba muy atento al desempeño de la mujer le preguntó: “Pero, ¿ganas de qué?”, y ella con mucha picardía le aclaró: “¡De irme de viaje y no tener hijos nunca!”.

Tuvo que cambiarle los pañales a dos bebés en MasterChef Celebrity (Telefe)

Por otra parte, uno que se metió de lleno en el papel de padre fue Joaquín Levinton. Cuando llegó su turno, caminó con mucha seguridad hacia la mesa donde estaba el pequeño mientras manifestaba: “¿Dónde está mi hijo?”.

Al líder de Turf le tocó “hacer dormir” a un pequeño mientras le cantaba una canción, a simple vista, una tarea que parecía fácil para el artista, pero que también necesitó ayuda de Topa para conseguirlo.

Damián Betular: la figura más paternal en MasterChef Celebrity (Telefe)

Asimismo, el jurado no se quedó atrás con la temática y fue Damián Betular quien demostró que pese a no tener hijos, eso no lo limita para desempeñar las tareas de un padre. El reconocido chef cargó a los muñecos y fue por cada una de las mesas de trabajo de los cocineros evaluando su trabajo a la par que cuidaba de los pequeños.

Metido al 100% en el papel, le pidió a los participantes que trabajaran en silencio para no despertar a “los chicos” y cuando pasó por la mesa de Tomás Fonzi, le dio unos consejos acerca de su plato y le advirtió que llevaría a los bebés a su cuna para acostarlos y luego y volvería con él. En ese momento el actor le expresó con mucho humor: “¡Bueno, mientras los llevás, yo voy poniendo una peli y te espero!”.