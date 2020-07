El periodista aseguró que Venezuela no es una dictadura. Fuente: Instagram Crédito: Instagam/@diegobrancatelli

17 de julio de 2020 • 11:00

En una entrevista con el presidente Alberto Fernández en el día de ayer, el periodista Victor Hugo Morales se mostró desilusionado con la postura de la Argentina sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Dentro de Intratables, se focalizó sobre la conducta del periodista oficialista ante el presidente, y esto provocó un cruce entre Diego Brancatelli, Ernestina Pais y sus compañeros.

"El presidente es un político muy importante y hará lo que le parezca. A mi parece que esto refleja que dentro de la coalición hay un fuerte cuestionamiento a la conducción de Alberto Fernández, y eso es lo más grave. Él no logra conducir todo eso", comentó Ceferino Reato.

"Está claro que él no conduce y que le dicen los demás, como un accionista que le dice al CEO 'mirá, te pusimos ahí'", agregó Claudio Savoia. "No aproveches para decir que no conduce Alberto. Es muy grave lo que decís", le contestó Brancatelli.

"Victor Hugo toda la vida ha tenido una postura victoruguísta, siempre se defiende a él mismo, ¿o no, Diego?", comentó Ernestina Pais. "Yo noto más así a Tinelli que a Victor Hugo", respondió Brancatelli. "Nosotros tenemos que empezar a defendernos a nosotros mismos. Las figuras pueden opinar lo que quieran", agregó Pais.

"A mí no me molestó el contenido, porque debo decir que Victor Hugo es coherente, en el tema de Venezuela dice hace muchos años lo mismo", comentó Fabián Doman. "Defienden dictaduras", afirmó Reato. "No, no defienden dictaduras. Tiene una cercanía a Venezuela", le respondió Brancatelli. "Venezuela es una bruta dictadura", concluyó Ceferino.