La crítica del periodista de LN+ hacia Víctor Hugo Morales es que antepone su "bagaje personal" en sus opiniones de política internacional

Luis Majul apuntó anoche contra el periodista Víctor Hugo Morales tras su tensa entrevista con el presidente Alberto Fernández, en la que el periodista de AM750 cuestionó las declaraciones del Gobierno por Venezuela.

"Analfabeto político como es, Morales argumentó no sobre la declaración en sí, sino poniendo el acento en 'la alegría inmensa que debía tener el Pro' por la noticia", dijo Majul en su programaMirá lo que te digo, de LN+.

Las críticas de Morales surgieron por la exposición del representante argentino ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas, quien dijo en Ginebra que al Gobierno le preocupa la situación en Venezuela, tras la difusión del nuevo informe de la titular de ese organismo, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, en que se denuncian torturas, falta de independencia judicial y violencia en la nación bolivariana.

En la entrevista que Morales tuvo ayer con el Presidente, el periodista dijo: "Mi bagaje me alcanza para tener una oposición de mucha reserva a lo que dicen Michelle Bachelet y los Estados Unidos. Y la alegría que tiene el Pro, inmensa, me hace pensar que el Gobierno ayer dio un paso un tanto desilusionante, para decirlo de manera respetuosa", declaró el periodista.

Una vez que Fernández ya estaba fuera del aire, Morales cuestionó la pertenencia de la Argentina en el Grupo de Lima, quien no reconoce el gobierno de Maduro en Venezuela: "Es verdad que no hubo un alineamiento hasta estas palabras de ayer, pero la mejor manera de no apoyar sería estar afuera del Grupo de Lima y darle la espalda".

Al respecto, Majul vinculó anoche esta actitud de Morales con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. "Después [Morales] llevó al extremo su supina ignorancia en política internacional, al pedir a Fernández que retire a la Argentina del Grupo de Lima. Hay que desconfiar sobre las verdaderas intenciones del converso. Morales es otro que no hace ni dice nada sin antes chequearlo con la vicepresidenta. Por eso el episodio es más grave de lo que puede parecer a primera vista", dijo.

