Brandon Flynn, el actor de 13 Reasons Why, se casó con el autor Jordan Tannahill en Nueva York

El actor de una de las series más populares de la historia de Netflix acaba de dar el sí. ¿Quién? Brandon Flynn, quien interpretó a Justin Foley en las cuatro temporadas de 13 Reasons Why. El joven de 31 años - quien entre 2017 y 2018 estuvo en pareja con el cantante Sam Smith - se casó con el autor canadiense Jordan Tannahill. Recientemente, se conocieron las imágenes de la boda, que tuvo lugar hace un mes en la ciudad de Nueva York, y los originales looks de los novios no pasaron inadvertidos.

Para la boda los novios usaron looks de Ludovic de Saint Sernin (Foto: Instagram @vogueweddings / Hunter Abrams)

A fines de octubre se supo que Brandon Flynn y Jordan Tannahill dieron un paso más en su relación y se casaron. Ahora, a un mes del gran día, sus fanáticos pudieron adentrarse en lo que fue el gran festejo que organizaron. La cuenta de Instagram de Vogue Weddings hizo un posteo, en el que etiquetó al actor de True Detective, y mostró las mejores imágenes del festejo. A su vez, también revelaron la historia detrás de la propuesta de casamiento.

La pareja celebró “una boda de otoño en la ciudad de Nueva York”. Se casaron el sábado 12 de octubre en la iglesia de San Marcos en el barrio de Bowery, ubicada en la zona de East Village, donde realizaron la tradición judía de romper la copa. La recepción se realizó en el salón parroquial y luego se trasladaron, en moto, a un club nocturno para celebrar con sus amigos y familiares, según indicó la revista.

El actor de 31 años y el escritor de 36 se comprometieron en diciembre del año pasado (Foto: Instagram @vogueweddings / Hunter Abrams)

Para la boda, los novios estuvieron vestidos por Ludovic de Saint Sernin. Tuvieron looks personalizados a partir de piezas de la colección de otoño 2024. Ambos lucieron unas túnicas negras con trasparencias y estampas florales blancas que se ataban en los hombros y en la cintura. Si bien en el transcurso de la noche se las sacaron, sí se dejaron las camperas negras de cuero que formaban parte del outfit. Mientras Tannhill usó unos pantalones de cuero con unos borcegos altos, Flynn optó por una falda de tablas con medias negras, tres cuartas y zapatos de vestir de charol.

A su vez, el actor de 13 Reasons Why llevó en la pierna derecha una liga de piedras negras confeccionada por su amigo Presley Oldham. Con respecto a la vestimenta que usaron, el actor le explicó a Vogue que su deseo era “rendir homenaje a San Marcos y su legendaria historia en el East Village, tanto un lugar de organización política como un centro cultural”.

El actor llevó una liga de perlas que confeccionó su amigo Presley Oldham (Foto: Instagram @vogueweddings / Hunter Abrams)

Si bien ambos pertenecen al mundo artístico, tienen trabajos diferentes. Tras la vasta popularidad que ganó por su trabajo en 13 Reasons Why, en los últimos años Flynn trabajó en la tercera temporada de True Detective y en la serie Ratched protagonizada por Sarah Paulson. El escritor de 36 años, en tanto, publicó su primera novela, Liminal, en 2018, y en 2021 presentó The Listeners, novela que se adaptó en una miniserie que estrenará la BBC próximamente.

La pareja se casó en la iglesia San Marcos en Nueva York (Foto: Instagram @vogueweddings / Hunter Abrams)

Y fue justamente el arte lo que unió al ahora matrimonio. La pareja se conoció cuando el actor realizó un taller para la próxima obra de Off-Broadway de Jordan, Prince Faggot - la cual tiene fecha de estreno para mayo de 2025 en el teatro Peter Jay Sharp - y allí se enamoraron.

Los novios llevaron looks de cuero (Foto: Instagram @vogueweddings / Hunter Abrams)

En diciembre del año pasado, mientras ambos estaban en Canadá cerca de la madre del autor, quien sufría de una enfermedad terminal, Flynn le pidió casamiento a su pareja. Según contó Vogue, mientras decoraban juntos el árbol de Navidad, Jordan vio un “adorno nuevo” y cuando lo abrió se encontró con una increíble sorpresa: un anillo de casamiento. “El compromiso fue una de las últimas cosas que mi madre pudo ver antes de morir”, contó el guionista.