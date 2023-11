escuchar

La serie infantil Cebollitas, que fue furor a mediados de los años ‘90, tenía su eje en un grupo de niños que interpretaban a jugadores de fútbol de un club de barrio que no siempre lograba ser campeón. Muchos años después, varios de estos actores aparecieron en los medios, ya adultos, para contar qué había sido de su vida. Y, algunos de ellos, narraron experiencias de maltrato que habían sufrido durante las grabaciones de ese exitoso ciclo.

Ahora, aquel actor infantil -y hoy un adulto- que decidió romper el silencio es Brian Caruso, quien de pequeño interpretó al recordado Gamuza. Y, en este caso, este intérprete, de 35 años, se diferenció de sus excompañeros y aseguró que él nunca vivió un episodio de maltrato. “Yo no viví nada de eso. No entendí por qué se empezó a difamar al programa”, sentenció el actor.

Caruso dialogó con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live y no le escapó al tema de los malos tratos en el set de Cebollitas que habían denunciado exactores del ciclo, como Juan Yacuzzi (hacía de Coqui), Marcelo Italiano (Sammy) o Diego Vico (el Colo), entre otros.

El periodista consultó al actor que interpretó a Gamuza sobre estas denuncias “Cuando me consultaron sobre esto yo di mi opinión diciendo que yo no lo viví así, jamás viví que hubo maltratos. Y dije que si hubiese habido maltratos mis viejos me hubieran sacado automáticamente, cualquier padre responsable te hubiese sacado”, respondió.

Brian Caruso hoy y en los '90, cuando interpretaba al pequeño Gamuza en Cebollitas Ig / @bra_caruso

“Yo no vi nada de eso, de hecho era el chico más cuidado. Si no era cuidado un chico de ocho años era difícil estar en esa situación”, insistió el actor, que todavía está relacionado con el mundo del arte -actúa, escribe, canta y dirige-, que luego aclaró que, después de dar aquellas declaraciones, optó por mantener silencio.

Pero, pese a la elección de mantenerse aislado de ese difícil tema, el intérprete de Gamuza señaló: “Después me salieron a matar a mí como que yo era un mentiroso y todo. Cuando Dalma Maradona (actriz de la misma tira) salió a hablar también dijo lo mismo que yo, a diferencia de que ella dijo que había un exceso de horas, y tiene toda la razón, pero coincidió conmigo en que esas cosas (el maltrato) no pasaban”.

Cuando Etchegoyen le pidió a su entrevistado que profundizara en el concepto de que “lo salieron a matar”, Caruso explicó: “En el sentido que agarraban fuera de contexto lo que yo decía diciendo que no hubo violencia y agarraban la noticia para ponerte contra otro y que salga a decir: ‘Es un mentiroso’. Pero cuando vi la primera jugada así, dije: ‘No hablo, me quedo callado y sigo con mi vida’”.

Brian Caruso junto a Dalma Maradona, compañera de elenco en Cebollitas, en la presentación del documental La hija de Dios, sobre Diego Maradona Ig / @bra_caruso

Luego, el actor aseguró que entre los que denunciaron maltratos y los que los negaron no hubo grieta. “Cada uno salió a dar su opinión, que es respetable”, aseguró.

Más adelante, Caruso dijo que él desconocía por qué sus colegas salieron a hablar sobre los malos tratos. “Siempre que se menciona al programa es con respeto, cariño”, apuntó y contó una anécdota en ese sentido: “En 2020, en plena pandemia, hicimos un vivo, en el que se prendieron casi todos, hasta el autor, Enrique Torres, y hablamos espectacular”.

“No entendí por qué se empezó a hablar de esto o se empezó a difamar el programa, con esta onda de maltratos, abusos en televisión. Me pareció muy raro, porque hablar del programa así es ensuciarlo y yo no puedo hablar así de un programa que me dio toda la felicidad cuando era chico”, remató el actor.

Varios actores de la serie infantil Cebollitas denunciaron que hubo maltratos en la grabación de aquella serie que fue furor a mediados de los '90

Algunas de las denuncias contra Cebollitas

Lo que Caruso niega con su testimonio en la charla con Etchegoyen contradice a lo que dijeron, entre otros, los mencionados Yacuzzi y Vicos, que en su momento aseguraron que recibieron malos tratos en las grabaciones de aquel éxito infantil. “Nos gritaban como si hubiéramos matado a alguien”, relató el primero, entre otras cosas, mientras que su compañero contó, en el mismo sentido sobre los adultos. “Nos ponían los puntos, a veces a algunos productores se les iba la mano y hablaban fuerte”, dijo y también contó que a los niños les imponían castigos, como dejarlos fuera de una gira o de grabaciones “si se portaban mal”.

Por su parte, Italiano, otro actor de aquel elenco, aseveró que en el set había “violencia verbal y psicológica” y fue un poco más lejos en su testimonio al relatar que en un momento, como una escena no salía, apareció un productor y revoleó una silla contra una pared. “No hubo ningún muerto de milagro”, sentenció este actor.

LA NACION