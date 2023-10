escuchar

Cebollitas fue una exitosa serie infantil protagonizada por niños que se emitió por Telefe a mediados de la década del ‘90. Muchos años más tarde, algunos de esos pequeños, ya de grandes, denunciaron que recibieron maltratos en el set de grabación por parte de productores, directores y actores adultos. Ahora, Solange Verina, actriz que trabajó en la mencionada producción infanto-juvenil, narró también un episodio dramático que vivió por la alta exigencia que demandaba la tira. “Me quebré un pie”, reveló quien en su momento interpretaba a la pequeña Vero.

Verina dialogó recientemente con Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, y fue consultada por el periodista acerca de “el lado B” de Cebollitas, la serie estrenada en 1997 que trataba de un grupo de niños que integraban un equipo barrial de fútbol infantil que solía salir siempre segundo. La pregunta tenía que ver con que varios exintegranes del elenco de niños denunciaron en su momento gritos, malos tratos, encierros y sobreexigencias por parte de los adultos de la ficción.

“Yo particularmente nunca sentí maltrato infantil”, aclaró desde un comienzo Verina, que también trabajaba en otra de las tiras infantiles del momento, Chiquititas, también en Telefe. Sin embargo, aclaró: “Obviamente, cada quien vive las cosas como las vive, a alguien que sintió eso no le voy a decir que no, porque es de cada uno”.

Luego de repetir que ella no lo vivió de ese modo fundamentó su experiencia: “Yo estaba con mi mamá, que estaba como sombra en todas partes y cada vez que yo notaba algo raro, me refiero a que me retaban o había mucha exigencia o me contestaba algún adulto, enseguida lo cuestionaba o se lo contaba a mis papás. Se hablaba y seguíamos para adelante”.

Solange Verina interpretó en Cebollitas a Vero Cisneros y ahora recordó una mala experiencia que sufrió en aquellos años Ig @solangeverina

Más tarde, la actriz contó cómo era “la realidad” en las grabaciones: “A nosotros nos trataban como a un adulto más, por eso puede saltar mucha gente a decir que es maltrato infantil. Quizás sí, pero entonces el cuestionamiento es que no debería trabajar un niño, porque la realidad es que teníamos las mismas exigencias de un adulto”.

“Ahora cambiaron un montón las leyes -continuó Verina-, pero en ese momento había que llegar a tal hora, tenías que saber la letra, te tenías que portar bien, todas las reglas para el elenco igual, no importa si tenías 10, 15, 28 o 60. Por ahí llegabas tarde, te equivocabas la letra, te tentabas y te retaban. Sí. Te retaban”.

La intérprete de Vero contó también que ella estaba mucho más tiempo con el elenco de Chiquititas que con el de Cebollitas, y que quizás por ello, según dijo, “hay partes que me perdí”. Pero poco después, Verina narró el episodio que vivió en el que terminó lastimada.

Solange Verina trabajaba en los '90 en Cebollitas y también en Chiquititas, el otro gran éxito infantil de Cris Morena para Telefe Ig @solangeverina

La “actriz que baila y muchas cosas más”, como se define ella misma en su perfil de Instagram, contó que, en tiempos de grabación, el estudio estaba lejos de los camarines, como “a dos o tres cuadras”. “Teníamos que grabar escenas seguidas y no me habían llevado al estudio la ropa, que en general te la llevan para que no corras, entonces tuve que ir al camarín a ponermela”, relató Verina.

“Yo era muy estructuradita, no quería que me reten, medio como esas chicas que daban el ejemplo y en esa demencia de que no me reten y querer llegar a la escena impecable no me até los zapatos y me quebré”, reveló la intérprete, y continuó: “O sea, me quebré. Quedé tirada en un pasillo. Me levanté y con el pie hinchado, hecho percha fui a grabar la escena. Después de la escena dije lo que había pasado y nada, después a Vero le tuvieron que inventar una historia que se había quebrado el pie”.

De inmediato, en el diálogo con Etchegoyen, la actriz llegó a una conclusión sobre lo que le había pasado: “A ver, nadie me lo hizo, pero sí en esta cosa de la exigencia uno por ahí siendo tan niño se sobreexigía en cosas que no sé si corresponden”.

Solange Verina, exVero de Cebollitas, se define hoy como una "actriz que baila y muchas cosas más" Ig @solangeverina

“Pero no lo vivo como maltrato -aclaró-, si lo vivo como que nos tenían a todos cortitos, con mucha exigencia, que quizás no está bien para alguien tan chico. Ahí es donde se tiene que evaluar la situación”.

El relato de Verina se suma a los de Juan Yacuzzi -Coqui, en Cebollitas- y Diego Vicos -el Colo-, que en su momento aseguraron que recibieron malos tratos en las grabaciones de aquel éxito infantil. “Nos gritaban como si hubiéramos matado a alguien”, relató el primero, entre otras cosas, mientras que su compañero contó, en el mismo sentido sobre los adultos. “Nos ponían los puntos, a veces a algunos productores se les iba la mano y hablaban fuerte”, dijo y también contó que a los niños les imponían castigos, como dejarlos fuera de una gira o de grabaciones “si se portaban mal”.

