Chayanne es uno de los cantantes más populares de Latinoamérica. Su voz cautivó a miles de personas en toda la región y conquistó al público argentino con su papel protagónico en Provócame (Telefe) en el 2001. Con 55 años y 15 álbumes de estudio, el artista puertorriqueño ofreció una entrevista especial en la que se refirió a su trayectoria y reconoció por qué nunca grabó una colaboración con su compatriota, Ricky Martin.

En diálogo con el podcast MoluscoTv en YouTube, Chayanne mencionó sus grandes éxitos y habló del último disco que lanzó: Bailemos otra vez, el cual contiene nueve canciones y en ninguna de ellas trabajó con un artista invitado, algo que en la actualidad suele ser una cuestión más presente entre los cantantes debido a la repercusión que puede acarrear.

Sin embargo, el intérprete de “Torero”, respondió de manera tajante a la intriga del periodista. “Toda la vida fui de los que se quedó esperando la colaboración entre Ricky Martin y Chayanne. ¿Por qué nunca se dio?”, consultó el presentador, a lo que él replicó: “Son cosas que no se piensan. Quizá no fue el momento. Tal vez no fue algo orgánico en ese momento. Es como que me hablaras de lo bien que le está yendo a Luis Miguel y digas por qué no se hizo una colaboración con Ricky Martin...”.

Chayanne se sinceró sobre su vínculo con Ricky Martin y dejó la puerta abierta a una posible colaboración

“Hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tanto talento... La hice con Wisin en ‘Qué me has hecho’ y me pareció fantástico. Y después con ‘Humanos a Marte’ que intervino Yandel, que es un poco distinto lo que yo tocaba en el género del pop al urbano”, señaló el puertorriqueño y luego opinó sobre su compatriota: “No se ha dado y nunca se cierra la puerta. Cosas que pasan (...) No surgió. Él tiene una carrera maravillosa, le fue super bien. También tuvo muchas colaboraciones, pero cada quien maneja la carrera a su manera y acá estamos”.

De este modo, dejó la puerta abierta a un posible trabajo en conjunto con Ricky, en especial en la actualidad, que orientó su estilo musical por el pop urbano, con lo que espera atraer a otro tipo de público. Según afirmó en la entrevista, su objetivo es que las personas bailen en los conciertos como en los 90 y principios de los 2000.

Acerca de los últimos años en los cuales se mantuvo en stand by, Chayanne dejó en claro que nunca abandonó la música, sino que buscó la manera de reinventarse, a pesar de la fatiga propia de los conciertos, giras y otros trabajos por fuera del escenario.

“Puede haber saturación de muchísimo trabajo. Pero no de dejar la carrera ni de parar eso que estoy haciendo. Quizás oxigenarte un poquito porque tus defensas están bajas (...) El estilo de música que yo escogí, que son esas canciones de amor, vos tenés a toda esa gente, cantando con vos, con toda esa energía y decir de parar... Sí, en situaciones fuertes, en situaciones familiares, cuando uno pierde a su mamá o a su papá, que es durísimo. Aun así, ella quería que siguiera, porque esas cosas te ponen en prueba dura (...) No me quiero desviar, de querer parar”, reconoció Chayanne con emoción.