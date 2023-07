Brillaban en el streaming, pero denuncian que debían trabajar como mozas para poder subsistir: “Nunca nos pagaron bien”

escuchar

Desde el viernes 14 de julio, los actores y actrices de Hollywood se sumergieron en una huelga a modo de reclamo por salarios justos, los derechos por streaming en las plataformas y la regulación del uso de la Inteligencia Artificial. Así, intérpretes como Mark Ruffalo, Olivia Wilde, Rachel McAdams o Colin Farrell inundaron las calles de Nueva York y Los Ángeles. En tanto, las protestas también se trasladaron a las redes sociales, donde una actriz de la exitosa serie de Orange is the new black denunció las malas condiciones de su trabajo: “Nunca nos pagaron bien”.

El sindicato de guionistas Writers Guild of America (WGA) comenzó la huelga el 2 de mayo y, bajo el de Sag-Aftra, que representa a más de 160 mil artistas, la inició el 14 de julio, luego de considerar que la Alianza de Productores de Cine y Televisión no dio importancia a sus reclamos. “Crearon un imperio de billonarios y creen que ya no tenemos valor. Mientras se relajan en los campamentos de verano para niños billonarios y se ríen como si fueran gatos gordos, nosotros organizamos un nuevo mundo para los trabajadores”, sentenció el protagonista de Hulk.

La actriz de Orange is the new black hizo un descargo en la red social

“Mis pechos viven para siempre en Netflix y merezco que me paguen por todas las veces que se ven”, señaló Kimiko Gleen, quien interpretó a Brook Soso en la exitosa serie de Orange is the new black, que continúa disponible en la plataforma Netflix, a cuatro años de su finalización. La actriz compartió un contundente descargo a través de su perfil de TikTok, en referencia a los bajos salarios y apuntó contra las plataformas de streaming.

Kimiko Gleen interpretó a Brook Soso en la ficción Archivo

“Nunca nos pagaron bien. Y cuando digo que no me pagaron muy bien, te quedarás helado”, continuó. En tanto, la intérprete reveló cómo era la situación de algunos actores y actrices durante el rodaje de la serie. “La gente trabajaba de moza o tenía un segundo trabajo. Eran muy famosas en el ámbito internacional, ¡pero tuvieron que conservar su segundo trabajo porque no podían permitirse el lujo de no hacerlo! No podíamos pagar los taxis al set de rodaje”, sentenció.

La serie finalizó hace más de cuatro años

Orange is the new black aterrizó en el gigante de streaming el 11 de julio de 2013 y relató las aventuras de Piper Chapman tras su ingreso en la cárcel. La ficción se basó en el libro que escribió Piper Kerman, sobre su propia experiencia, y fue protagonizada por Taylor Schilling. Además, se consagró una de las producciones más exitosas de la plataforma y ocupó en varias ocasiones el primer puesto del ranking mundial.

La serie de Netflix finalizó en julio de 2019 con su séptima temporada, con dos premios Emmy y galardones de los Satellite Awards y del Sindicato de Actores a su espalda. Desde entonces, el elenco recibió cheques parciales que se basaron en las maratones en la plataforma de streaming. Gleen hizo referencia a este dato en su video y mostró una copia de uno de los pagos que recibió con la asombrosa cifra: 27 dólares.

LA NACION