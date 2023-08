escuchar

“La primera vez que la vi fue arriba de un escenario en un festival, acá en San Martín. Arrancó con Hit the road Jack, con un vestido rojo. Pensé: ‘Me encantaría cantar con ella’. Hoy somos un dúo, Nacho&Niki, y estamos en pareja, ¿qué más puedo pedir? Te hice una síntesis, pero detrás nuestro hay una hermosa historia de coincidencias en los mejores realitys de la tele y en la vida”, explica Ignacio (Nacho, por si hace falta aclarar) Javier Pereira nacido y criado en “territorio funebrero”, donde hoy convive con Nayla Nicole Espano, ambos músicos de nacimiento.

Nacho con Mau y Ricky: los pasillos de la fama los encontraron

Ella lo abraza mientras juntos le dan los últimos retoques a la casita donde se van a mudar, también en San Martín, y le responde con picardía: “Reconozco que primero me negué, pero no porque no quería, de verdad me enfermé y no pude. De entrada me pareció un pibe muy copado, me enganchó lo profesional, fui por el lado de la seriedad, jajaja”, describe Niki y suma: “La casualidad se dio porque ambos compartimos escenario por separado con un músico genial, Diego Varela, que me conocía y también integraba la banda de Nacho. Fue como el ‘Celestino’; encima toca el violín. Se dio, fui a su casa a ensayar y hubo química de entrada con el tema de las voces, porque la mía es como muy agudita, muy limpia, de princesa de Disney, y él tiene esa voz rota, de rock y nos ensamblamos muy bien, logramos una combinación potente, linda”.

Tinelli junto a Niki, en Canta Conmigo Ahora, el programa que se emitió por eltrece

De San Martín a la TV: La Voz Argentina y Canta Conmigo Ahora

Nacho insiste en destacar que entre ellos existió una sincronía a distancia, y así lo explica: “Yo estaba haciendo mi casting para entrar a La Voz Argentina; Niki también pero no se dio que nos cruzáramos. Cuando cantamos en nuestro querido San Martín al principio tampoco porque se hizo en dos escenarios a una cuadra de distancia uno del otro. Menos mal que se me dio para ir a ver qué pasaba en el otro show y la descubrí. Recuerdo que le pregunté al violonista si la conocía. ‘Sí, es una genia, canta jazz, cumbia, rock’, me respondió. La empecé a seguir en redes y acá estamos. Me dijo que no varias veces, pero empezamos a cantar y no nos separamos nunca más”, bromea Nacho.

Nacho&Niki en TV: juntos forman un dúo dinámico con la música como bandera

Niki vuelve a hacer eje en las coincidencias entre ambos: “Yo no le había dicho nada de que iba a participar en La Voz Argentina, y a medida que se acercaban las grabaciones él me blanquea: ‘Che, mirá, me eligieron para La Voz...’. Le dije: ‘No lo puedo creer, yo también me presenté y no quedé’. Y entonces lo empecé a acompañar, fue tragicómico, nos íbamos conociendo y él crecía. Lo tildaron el ‘latin lover’ del programa, se tiroteaba con Lali, con la Sole, con Rochi Igarzábal... Yo pensaba: ‘¡En qué me metí!’. En eso me llaman de la producción de Tinelli para Canta conmigo ahora; me puse refeliz. La productora de Peluca Films que hace también Bienvenidos a bordo tenía mi contacto de cuando lo conducía Guido Kaczka. De no vernos casi nunca por compromisos y trabajo, pasamos a mirarnos en la tele todo el tiempo”.

Nacho&Niki: San Martín es su casa y para todos sus conocidos cantaron

Nacho y Niki cuentan que todavía no habían blanqueado el comienzo de la relación con sus respectivas familias, ambas de San Martín. Él era de ahí de nacimiento; ella “por adopción”. “Yo nací en Miramar, pero como mi abuelo tenía una ferretería industrial en Villa Ballester, nos vinimos para acá cuando tenía siete años para seguir con la empresa familiar. Hoy a los treinta y tres reconozco haber disfrutado de aquel tiempo cerca del mar que me marcó y también de todos estos años inolvidables en San Martín que me adoptó, como digo yo, jajaja”, cuenta Niki. “Nacho sí nació acá hace treinta y cinco años. Compartimos un montón de gente, pero no nos habíamos visto nunca. Tenemos amigos músicos en común y de otros ámbitos. Hasta estuvimos en los mismos lugares, las mismas fiestas, pero no cruzamos miradas, increíble. Sí fuimos a escuelas diferentes”, narra.

“Siempre me interesó el arte; de chiquita participé en Agrandadytos, me gustaba la actuación. Cuando terminé el secundario me puse a estudiar comedia musical y el director de la academia me aconsejó que me dedicara a la canción. Así empecé a codearme con la música siempre como solista. Un año me fui a China a cantar en un crucero, pero es difícil compartir escenario con otra gente”, completa Niki acerca de sus comienzos.

Abogado de día... músico de noche

La historia de Nacho con la música tiene su cuota de resistencia. Es que, a su esfuerzo por abrirse camino, suma su otra cara: la del Derecho. “Yo estudié abogacía, me recibí y trabajo en la Justicia desde hace trece años. Hoy soy defensor oficial y mi pasión es la música, lo reconozco y así lo vivo. Sigo con la profesión. Pero con Niki coincidimos con que queremos cumplir nuestros sueños. Arrancamos con la pareja y con el dúo porque éramos solistas, todo a la vez, jajaja”, cuenta Nacho.

Y a eso le agrega su actualidad con Niki... donde el trabajo no falta. “Estamos contentos porque empezamos a trabajar fuerte en eventos, presentaciones propias, casamientos, cumpleaños, fiestas corporativas, laburamos con músicos increíbles y hacemos formato de rock, cumbia, electrónica, recorrimos la costa, estamos por sacar un tema que mixea el rock, lo clásico con la cumbia y el cachengue. Es un cover reversionado de los 80 con intervención muy actual escrita por nosotros. Está totalmente intervenido, quedó buenísimo. Le pusimos nuestro sello. Terminamos de grabar el video que remixó Dany García Moreno, el hermano de Charly, un verdadero placer. Él estuvo dirigiendo, fue el productor y nos dijo: ‘¡El ambiente relajado que genera esta pareja con lo que promete ser el tema del verano!’. Eso nos dio más fuerza y confianza. Vamos a salir a rodar con todo. Queremos que la gente baile, se divierta con el dúo”, se entusiasma Ignacio.

Niki relata más sensaciones: “Con Nacho me sentí como en casa. Somos novios, socios y nos vamos a vivir juntos. Tengo un nene, Tommy, de cinco años. Siempre mantenemos el eje en la pasión. Como verás vivimos muchas coincidencias, por algo debe ser”.

Nacho revela que el momento más impactante lo vivieron y disfrutaron en su propio territorio: “Cuando cantamos ante 20 mil personas en San Martín abriendo el show de La Sole fue increíble. En diciembre empezamos y en marzo tuvimos la oportunidad. Aprendí un montón con ella, es una genia, cuando supo que venía a tocar a nuestro barrio, me llamó y me dijo: ‘Nacho, acabo de cerrar un concierto ahí, me gustaría que abras con tu banda mi espectáculo’. Imaginate. Una semana antes me dijo que quería compartir un tema conmigo. Con ella hice Movistar Arena, La Voz Argentina y mi barrio. Para colmo el escenario lo ubicaron a una cuadra de casa, un sueño hecho realidad, donde me crié toda la vida, locura total”, define emocionado.

Ella ríe y pide la palabra para relatar una anécdota que muestra como disfrutan la pareja y la profesión, siempre con humor y la mejor onda: “Nacho llegó a la final y Marley en un momento le preguntó cuál era su estado civil. Él muy canchero dijo que estaba soltero y a mí casi que me estaba proponiendo matrimonio. Pero estaba charlada entre nosotros esa situación, jajaja. Volvió, me pidió perdón porque me había negado ante toda la TV argentina, me propuso ser su novia y ya tenemos casi lista la casa para mudarnos juntos. La verdad, por lo único que discutimos es por la música, cuándo no. Nos estamos disfrutando mucho y protagonizando nuestro propio sueño”.