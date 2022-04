El carpintero de Bienvenidos a bordo cruzó las versiones que indican que se peleó con Laurita Fernández

Días atrás, Nahuel Matheu se convirtió en noticia por la supuesta comparación que hizo entre Laurita Fernández y Guido Kaczka a la hora de conducir Bienvenidos a bordo. Conocido el el programa de entretenimientos como “El carpintero”, le dijo a LA NACION que “en ningún momento criticó” a la bailarina que desde enero de este año está al frente del ciclo que se transmite por la pantalla de eltrece, y aseveró que sus palabras fueron malinterpretadas en un programa de chimentos que se emite por el mismo canal.

En 2021, Nahuel saltó a la fama por su habilidad para hacer dominadas en un segmento del programa familiar que lo convirtió, incluso, en una estrella de las redes sociales. Sus últimas participaciones en el ciclo fueron a finales de diciembre en el formato a cargo de Guido. En enero, la producción ejecutó ligeros cambios en los que se contempló una nueva conducción y la cancelación de varios fragmentos, entre los que estaba el que lo llevó a él a la popularidad.

Después de varios meses de estar alejado de la exposición mediática, accedió a brindar una entrevista a un medio gráfico, por la que quedó envuelto en una polémica. El joven que trabaja en la carpintería familiar que fundó su padre en el límite entre Adrogué y Llavallol, hace 35 años, fue consultado sobre el rol de Laurita como conductora, pero sus palabras, dice, fueron tergiversadas. “Le está poniendo toda la actitud y lo está llevando muy bien el programa. Estoy lejos de criticarla y no quiero que lo interprete mal. Tuve la oportunidad de conocerla y creo que es muy buena onda, hasta tuvimos una participación juntos en un juego en el que nos fue muy bien”, dijo a LA NACION.

Nahuel junto a Guido en uno de los programas en los que participó durante el 2021 Instagram @nahumatheu

El joven influencer aseguró que no busca tener conflictos con nadie y que tras la polémica que causó la entrevista habló con los ejecutivos del programa para decirles qué era lo que en realidad pensaba. “Ellos me dijeron que me quedara tranquilo. Yo terminé en excelente relación con todos”, narró.

El enojo de Nahuel radica en el “generoso” espacio que le dedicaron en Socios del espectáculo, el ciclo que conduce Adrián Pallares Rodrigo Lussich, donde “malinterpretaron” sus declaraciones. “Todo lo que yo dije lo distorsionaron. Dijeron que le daba con un palazo a Laurita, y que ahora como no estaba en Bienvenidos a bordo, porque Guido se había ido, le había tirado tierra al programa y no. Me trataron como basura. Dijeron que cómo voy a tirarle tierra al programa que me había dado un montón y está mal eso. Realmente no me conocen y no deberían criticarme de esa manera”, puntualizó.

Laurita Fernández quedó a cargo de la conducción de Bienvenidos a bordo, donde originalmente estaba Guido Kaczka (Foto: Instagram/@holasoylaurita)

En esa línea, Nahuel explicó que cada presentador tiene un sello propio y que muchas veces se asocia a los programas con el conductor. “En ningún momento critiqué a Laurita, solo quise explicar que Guido es único. Lo mismo que sucedió con Darío Barassi, que cuando se fue de vacaciones pusieron a muchas personas para que conduzcan el programa, porque es difícil llevarlo a como lo llevan ellos. Está lejos de mi realidad criticar a alguien, esa no es mi personalidad. Yo estoy súper agradecido”, afirmó.

El carpintero de Bienvenidos a bordo durante una de sus participaciones en el ciclo

A su vez, explicó que cuando tenían que volver junto con Antúnez, su compañero de competencia, para hacer las dominadas les avisaron desde la producción que el segmento lo iban a cancelar porque se iba a realizar un cambio de formato. “Lo que digo es que Guido es único, hay uno solo nada más. Es muy difícil después estar a la altura de él porque, al irse, dejó la vara muy alta. Es lo mismo que yo me vaya de mi carpintería y me quiera reemplazar alguien. Uno sabe lo que hace, teniendo la experiencia y los manejos, entonces, cuando viene otra persona, llegar a ese nivel es muy difícil estar igual. Pero lo que más importa es la actitud que le pone Laurita. Las ganas, la actitud que tiene y el equipo de trabajo es muy bueno”, amplió.

Además, contó que en la última conversación que mantuvo con Kaczka en diciembre, le dijo que “pronto” se van a encontrar. “Yo no dejé clavado a Guido y no me puse en contra, como dijeron. Tampoco tengo ningún problema con Laurita, tengo que hablarle para aclarar todo, porque está lejos de mí criticarlos”, expresó.

El carpintero contó que tras el escándalo habló con Hernán Drago, con quien trabajó de la mano en el programa Instagram @nahumatheu

“El carpintero” aclaró que en el programa le pagaron todo el premio que ganó a lo largo de la competencia y terminó con una relación bárbara con el conductor: “Nos agradecimos ambas partes. Me dijo que le gustó mi participación, las ganas que le puse compitiendo. ¡Terminamos muy bien! Él es una excelente persona. Conocerlo en persona fue más de lo que me esperé, cuando terminó el programa subí una historia a Instagram y me la contestó agradeciéndome por participar”.

Por último, dijo que intentará encontrar la forma de aclarar las cosas con la conductora: “Si tengo la posibilidad de hablar con Laurita lo voy a hacer, porque estoy lejos de criticarla”. El joven contó que actualmente sigue ligado de una u otra forma con los medios, ya que hace presencias y genera contenido en las redes sociales para marcas y emprendedores, además de atender el negocio familiar que le dio el sello en la televisión.