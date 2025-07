Brilló en The O.C., pero su fama se vio opacada por una serie de problemas: qué fue de la vida de Mischa Barton

The O.C. (Orange County) es una de las series dramáticas que más popularidad ganó en la década de los 2000. Su trama no tardó en convertirla en un fenómeno de la cultura pop, por lo que tuvo un impacto significativo en los jóvenes, público para el que fue creada. A 22 años de su estreno, muchos se preguntan qué fue de la vida de Mischa Barton, una de sus protagonistas.

La mítica serie que se estrenó hace 22 años Archivo

La actriz británica-estadounidense tenía 17 años cuando se puso en la piel de la chica más popular de Newport Beach, que pese a que su vida parecía ser perfecta, lidiaba con una serie de problemas internos: luchaba contra el alcoholismo y el consumo de drogas, tenía problemas familiares, de autoestima y salud mental. Pese a que antes de la producción de Josh Schwartz, la cual se transmitió desde el 5 de agosto de 2003 hasta el 22 de febrero de 2007 en Fox, tuvo algunos papeles en pantalla grande, fue su interpretación como Marissa Cooper lo que la catapultó a la fama.

Mischa Barton antes de abandonar The O.C.

Como si su vida estuviese marcada por aquel protagónico, una vez terminadas las cuatro temporadas de la ficción, la artista tuvo problemas de salud y debió ser asistida en un centro médico por mezclar antibióticos con bebidas alcohólicas. Además, fue multada por exceso de velocidad, por no tener la licencia de su vehículo y por manejar alcoholizada y bajo los efectos de la marihuana. Tras su arresto, pasó algunas horas en la cárcel de West Hollywood, donde fue liberada bajo una fianza de 10.000 dólares.

Una vez terminadas las cuatro temporadas de la ficción, la artista tuvo una serie de problemas que debilitaron su imagen pública Gentileza Mischa Barton Facebook

Además de su problema de adicción, sufrió de trastornos alimenticios, lo que la llevó a querer atentar contra su vida. A raíz de esto es que su familia la llevó a una clínica psiquiatra. Ya recuperada, en 2012, lanzó Mischa’s Place, su propia marca de ropa y cosméticos. Siete años más tarde, reapareció en los medios en The Hills: New Beginnings, la continuación de un reality emitido por MTV entre 2006 y 2010.

En lo que respecta a su vida sentimental, su último novio conocido fue el fotógrafo Gian Marco Flamini, con quien fue vista en 2021. Mientras que el año pasado, sorprendió al revelar un romance secreto con su coprotagonista Benjamin McKenzie, durante la grabación de la primera temporada de The O.C. Si bien existían rumores en aquel entonces al respecto, los actores siempre lo negaron.

Confirmado que hubo romance fuera de cámara entre Mischa Barton y Benjamin McKenzie

Entrevistada por el pódcast Call Her Daddy, Mischa habló sobre el hecho de tener que interpretar una relación romántica con alguien de 25 años (la edad que tenía McKenzie en ese momento) cuando ella tenía solo 17. “Yo llegué a ese show siendo virgen”, se sinceró y aseguró: “Actuar con personas más grandes que yo fue un poco como decir: ‘oh, guau, ellos saben lo que están haciendo. Va a haber relaciones en este show y voy a necesitar interpretar esa parte’. No me sentía preparada para ello”.

Mischa Barton se refirió a su "primer amor" (Foto: Captura YouTube)

Además, contó que su relación con McKenzie fue su “primera” y añadió que “no tenía idea” de lo que hacía.

Mischa Barton tiene 39 años (Foto: Instagram/@mischabarton)

Actualmente, Barton tiene 39 años y a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 500.000 seguidores, comparte algunos momentos de su vida cotidiana.