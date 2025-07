Fue uno de los actores más queridos de los 90 y 2000, pero hoy se refugia en el anonimato y luce irreconocible

No es la primera vez que una estrella de Hollywood se refugia en el anonimato después de décadas de haber formado parte de grandes éxitos. Y eso ocurrió con Steven Guttenberg, la estrella de Loca academia de policía que se ausentó de los sets de filmación y que hoy sorprende con su aspecto físico.

Steven Robert Guttenberg se hizo internacionalmente famoso con Loca academia de policía

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 400.000 seguidores, el cómico estadounidense de 66 años envía mensajes positivos a su comunidad mediante distintos videos y publicaciones. “Cada día es diferente, pero no importa lo que traiga el día, puedo convertirlo en algo bueno. ¡Al menos lo estoy intentando!“, escribió hace algunas semanas en un clip en el que reflexionaba sobre el clima lluvioso que presentaba en aquel entonces Nueva York.

Steve Guttenberg tiene 66 años y se mantiene activo en sus redes sociales (Foto: Captura Instagram/ @ steveguttenberg)

En otras de sus publicaciones, se lo escuchó alentar a la comunidad a levantarse temprano cada día para dar lo mejor de uno. Además, dedica gran parte de su tiempo libre a hacer ejercicio, algo que no solo lleva a cabo para mantenerse en forma, sino también para colaborar a su salud mental.

En ese sentido es que en varias ocasiones dejó en claro que el éxito personal no está relacionado con los proyectos en los que trabajó, sino que va mucho más allá de eso. “¡Así es Hollywood! Hay que tener cuidado de no dejarse llevar por el éxito. Hay que recordar que las estrellas están en el cielo. Solo eres un ser humano que tuvo suerte”, dijo el año pasado en diálogo con la revista People.

Steve Guttemberg incentiva a sus seguidores con mensajes motivacionales

Drogas y alcohol, la cara de Hollywood que rechazó

El tener los pies sobre la tierra le hizo entender que no necesitaba de drogas para sobrellevar la fama. “Lo probé, pero no era parte de mi vida”, le dijo al mismo medio. “Conozco gente que lo hacía constantemente, y yo les decía: ‘¿Cómo podés hacer esto todos los días? ¿No te sentís fatal por la mañana?’. Y me respondían: ‘Sí, tenés que recuperarte por la mañana’. Eso no era para mí“, aseguró.

Lo mismo le ocurre con el alcohol, el cual dejó porque ya no le gusta. “Tuve uno de esos momentos después de ser famoso, en el que estaba en el sótano de la casa de un amigo y algunos conocidos de la secundaria, estaban allí tratando de ser geniales y sacaron un poco de sustancias, pero estornudé y lo tiré todo", rememoró con ingenio.

Cocoon, Cortocircuito y Tres hombres y un bebé fueron algunos de los títulos en los que Guttenberg se destacó. Sin embargo, el boom llegó con las primeras cuatro películas y la saga de Loca academia de policía en el que interpretó a Carey Mahoney.

Steve Guttenberg en Cocoon (1995)

“¡Feliz 40 aniversario de la Academia de Policía! Es uno de los mejores momentos de mi carrera cuando hice una prueba de pantalla y mi agente llamó y dijo ‘¡Lo tienes!“, escribió el 16 de marzo del año pasado con intención de celebrar las cuatro décadas de la producción de Hugh Wilson.

El recuerdo de Steve a 40 años del estreno de Loca academia de policía (Foto: Captura Instagram/@steveguttenberg)

Y continuó: “¡Tuve la suerte de trabajar con mi querido amigo @kimcattrall, Bubba Smith, y cada uno de los talentosos actores de la Academia de Policía del uno al cuatro! ¡O como dice mi amigo Bobcat, ‘uno a través de un bazillón’! ¡Gracias a todos los fans, y yo también me uno a ustedes en el fandom!! ¡Feliz 40a Academia de Policía! ¡En el fin de semana de San Patricio!“.